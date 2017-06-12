Идею подсказали литовцы, которые не первый раз привозят на «Славянский базар в Витебске» свою народную ярмарку «Казюкас» и угощают гостей и жителей города национальными блюдами. Предложение поддержали клубы белорусской кухни, россияне и латыши.



"Казюкас" на "Славянском базаре". Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

«Уличный пикник» будет частью ІІІ Феста уличного искусства «На семи ветрах» и пройдет на площадке возле концертного зала «Витебск».

— Как и в прежние годы, центр города станет сценой для музыкантов, артистов, художников, поэтов. Здесь будут представлены интерактивные проекты уличных театров, перформансы, фольклор и рок-музыка, — рассказал директор фестиваля «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко.

Продолжит заполняться и Книга рекордов «Славянского базара». В прошлом году в нее вошел поэтический проект «1000 стихов о Витебске». В нынешнем рекорды предлагают установить ремесленники, например, вырезать самую большую ложку. Есть идея создать 1000 фотографий одного фестивального дня.