Масштабная реконструкция очистных сооружений началась в Бресте

В Бресте начался первый этап масштабной реконструкции очистных сооружений, передает БЕЛТА.



Фото: Николай Чеберкус

По случаю начала реализации международного инвестиционного проекта «Беларусь: экологический инфраструктурный проект — 1-й этап, реконструкция очистных сооружений канализации г. Бреста» на объекте состоялась торжественная церемония закладки символической капсулы.

Реконструкция пройдет в четыре этапа и должна быть завершена в 2019 году. Проект включен в план основных мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста.

Цель проекта — достижение показателей очистки сточных вод общеевропейских экологических стандартов. К финансированию проекта привлечены средства кредитов и грантов международных организаций: Северного инвестиционного банка (СИБ), Экологического партнерства северного измерения (ЭПСИ), Шведского агентства международного развития (СИДА), Европейского банка реконструкции и развития. Заказчиком проекта является КУП «Брестводоканал», генподрядчиком — чешская компания АО «Метростав», победившая в жестком международном тендере.

Председатель горисполкома Александр Рогачук назвал реконструкцию очистных сооружений важным событием в жизни города, которое по своей значимости не уступает таким крупным инфраструктурным проектам, как строительство Западного обхода, модернизация Кобринского путепровода. Реализация проекта позволит не только избавить город от застаревшей проблемы неприятного запаха, но и улучшить качество стоков.

«Мы видим замечательный пример интеграции интересов города с европейскими экологическими проектами. Выигрывают все — и экология, и горожане. Это реальные 9 млн евро, которые будут вложены в наш город. Это также реальные рабочие места, потому что подавляющее большинство работ будет сделано именно брестскими строителями. И это решение проблемы раз и навсегда, потому что современные технологии позволяют ее локализовать», — отметил мэр.

В соответствии с проектом будет построен новый аэротенк и два вторичных отстойника, появятся новые сооружения по механической очистке (приемные камеры, решетки, песколовки). Кроме того, будут реконструированы существующие первичные отстойники, аэротенк, воздуходувная насосная и илоциркуляционная станции.

Также построят коллектор, который будет отводить очищенные сточные воды в Западный Буг, минуя биологические пруды. Вся система очистки сточных вод на сооружениях будет полностью автоматизирована.

«Конечно, сложности при такой стройке будут. Сооружения не отключают, они будут работать, одновременно будет вестись реконструкция. Каждый новый объект стройки по мере выполнения будет включаться в действующую систему очистки сточных вод. Уверен, что проект будет успешным, и мы выполним его в срок», — сказал руководитель проекта Павел Грушка.

Он дополнил, что выполнение работ подрядчиком идет согласно графику, сейчас проект вступает в активную фазу.