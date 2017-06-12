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ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений

13.06.2017 08:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Централизованное тестирование по белорусскому языку в понедельник прошло без нарушений, заявили в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).

Белорусские абитуриенты писали 12 июня первое централизованное тестирование – по белорусскому языку. Всего на испытание было зарегистрировано порядка 28,5 тысяч человек.

ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений
© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным РИКЗ Беларуси, из зарегистрировавшихся не явились на ЦТ более 1300 человек. Те из них, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут написать белорусский язык в один из резервных дней.

Не было зафиксировано и нарушений в ходе сдачи ЦТ – никто из аудиторий за списывание или подсказки удален также не был.

Следующее ЦТ абитуриенты будут писать уже 14 июня – по русскому языку. Результаты белорусского будут известны приблизительно через десять дней >>

 

 
Теги: Минск
 
 
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Из зарегистрировавшихся на экзамен 28,5 тысяч человек не явились на ЦТ порядка 1,3 тысячи.

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