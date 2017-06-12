ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Централизованное тестирование по белорусскому языку в понедельник прошло без нарушений, заявили в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).

Белорусские абитуриенты писали 12 июня первое централизованное тестирование – по белорусскому языку. Всего на испытание было зарегистрировано порядка 28,5 тысяч человек.



© Sputnik / Виктор Толочко Мы выбрали белорусский: родители ждут абитуриентов после ЦТ

По данным РИКЗ Беларуси, из зарегистрировавшихся не явились на ЦТ более 1300 человек. Те из них, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут написать белорусский язык в один из резервных дней.

Не было зафиксировано и нарушений в ходе сдачи ЦТ – никто из аудиторий за списывание или подсказки удален также не был.

Следующее ЦТ абитуриенты будут писать уже 14 июня – по русскому языку. Результаты белорусского будут известны приблизительно через десять дней >>