Звезда НБА Деннис Родман снова собирается в гости к Ким Чен Ыну

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман планирует снова посетить Северную Корею, сообщила телекомпания CNN .



© REUTERS Damir Sagolj Всего 15: журналист показал список разрешенных в КНДР женских причесок

По информации компании, бывшего баскетболиста видели в международном аэропорту Пекина, в Пхеньян он может прилететь во вторник.

В госдепартаменте США уже заявили, что Родман не является официальным представителем страны, и поездка спортсмена не носит официального характера.

Родман уже несколько раз бывал в Северной Корее и встречался с ее лидером Ким Чен Ыном. Так, в 2014 году он гостил на торжествах по случаю дня рождения главы КНДР и участвовал в матче сборной страны и ветеранов НБА.

Родман в составе Detroit Pistons и Chicago Bulls пять раз становился чемпионом НБА, он является членом Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации.