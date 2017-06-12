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Звезда НБА Деннис Родман снова собирается в гости к Ким Чен Ыну

13.06.2017 08:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман планирует снова посетить Северную Корею, сообщила телекомпания CNN.

Звезда НБА Деннис Родман снова собирается в гости к Ким Чен Ыну
© REUTERS Damir Sagolj
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По информации компании, бывшего баскетболиста видели в международном аэропорту Пекина, в Пхеньян он может прилететь во вторник. 

В госдепартаменте США уже заявили, что Родман не является официальным представителем страны, и поездка спортсмена не носит официального характера.

Родман уже несколько раз бывал в Северной Корее и встречался с ее лидером Ким Чен Ыном. Так, в 2014 году он гостил на торжествах по случаю дня рождения главы КНДР и участвовал в матче сборной страны и ветеранов НБА.

Родман в составе Detroit Pistons и Chicago Bulls пять раз становился чемпионом НБА, он является членом Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший прославленный американский баскетболист считается другом лидера КНДР – он в 2014 году был на праздновании его дня рождения.

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