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Звезда НБА Деннис Родман снова собирается в гости к Ким Чен Ыну
13.06.2017 08:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман планирует снова посетить Северную Корею, сообщила телекомпания
© REUTERS Damir Sagolj
По информации компании, бывшего баскетболиста видели в международном аэропорту Пекина, в Пхеньян он может прилететь во вторник.
В госдепартаменте США уже заявили, что Родман не является официальным представителем страны, и поездка спортсмена не носит официального характера.
Родман уже несколько раз бывал в Северной Корее и встречался с ее лидером Ким Чен Ыном. Так, в 2014 году он гостил на торжествах по случаю дня рождения главы КНДР и участвовал в матче сборной страны и ветеранов НБА.
Родман в составе Detroit Pistons и Chicago Bulls пять раз становился чемпионом НБА, он является членом Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации.
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Бывший прославленный американский баскетболист считается другом лидера КНДР – он в 2014 году был на праздновании его дня рождения.
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