В акции по безвозмездной сдаче крови в Гомеле примут участие более ста человек

Акция «Безвозмездное донорство начинается с меня», приуроченная ко Всемирному дню донора крови, пройдет 14 июня в Гомельском государственном медицинском университете.

Предварительно на сдачу крови записались более 100 человек: студенты и сотрудники Гомельского государственного медицинского университета. Непосредственно в день акции к ней смогут присоединиться и другие желающие.

Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста проведет в этот день информационную акцию «Подари жизнь — стань донором». Волонтеры будут распространять информационные материалы по пропаганде донорства, рассказывать прохожим, почему так важно сдавать кровь безвозмездно, какие льготы имеют доноры и др.

Цель акции — рассказать обществу, почему во всем мире так необходим открытый доступ к безопасной донорской крови и ее продуктам. «Стоит понимать, что от ситуаций, когда помощь может понадобиться именно вам, застраховаться невозможно, поэтому запасы резервной донорской крови — глобальный вопрос, который однажды может коснуться каждого», — сказали в областной организации БОКК.