ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В акции по безвозмездной сдаче крови в Гомеле примут участие более ста человек

13.06.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Акция «Безвозмездное донорство начинается с меня», приуроченная ко Всемирному дню донора крови, пройдет 14 июня в Гомельском государственном медицинском университете.

Предварительно на сдачу крови записались более 100 человек: студенты и сотрудники Гомельского государственного медицинского университета. Непосредственно в день акции к ней смогут присоединиться и другие желающие.

Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста проведет в этот день информационную акцию «Подари жизнь — стань донором». Волонтеры будут распространять информационные материалы по пропаганде донорства, рассказывать прохожим, почему так важно сдавать кровь безвозмездно, какие льготы имеют доноры и др.

Цель акции — рассказать обществу, почему во всем мире так необходим открытый доступ к безопасной донорской крови и ее продуктам. «Стоит понимать, что от ситуаций, когда помощь может понадобиться именно вам, застраховаться невозможно, поэтому запасы резервной донорской крови — глобальный вопрос, который однажды может коснуться каждого», — сказали в областной организации БОКК.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Стоит понимать, что от ситуаций, когда помощь может понадобиться именно вам, застраховаться невозможно, поэтому запасы резервной донорской крови - глобальный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Можно 20 лет жить и не знать, что у тебя гепатит С". Профессор - о болезни и ее лечении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика