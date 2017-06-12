|
Дело напавшего с бензопилой на посетителей ТЦ "Европа" рассматривает Верховный суд
13.06.2017 09:39 — Новости Общества | Tut.by
В марте Мингорсуд признал 18-летнего студента первого курса Международного университета «МИТСО» виновным в
— К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое, — это все, что сказал в последнем слове Влад Казакевич, когда его дело рассматривалось в феврале в Минском городском суде.
Процесс проходил в открытом режиме, 3 марта судья Петр Орлов огласил приговор. Казакевича, который 8 октября 2016 года с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», признали виновным в смерти 43-летней Елены Александронец, а также в покушении на убийство и злостном хулиганстве. Парня приговорили к максимальному сроку —
Во время заседаний Влад Казакевич
— Его нужно лечить принудительно. Сами посмотрите, как он себя ведет. Для меня это дикость, но в то же время не сюрприз, зная его заболевание. Никто из экспертов не смог дать логичного ответа, почему сына признали вменяемым, — заявлял журналистам Валентин Казакевич сразу после оглашения приговора. А через несколько дней адвокат осужденного Влада Казакевича обжаловал приговор Минского городского суда в Верховный суд.
Во время допроса в суде сотрудник кафедры психиатрии БелМАПО Евгений Ласый заявил, что он поставил Казакевичу два диагноза — умеренный депрессивный эпизод и расстройство личности. Судебно-психиатрическая экспертиза признала молодого человека вменяемым.
Что же касается выплат морального иска, то еще после приговора гособвинитель Олег Буйленков комментировал TUT.BY:
— Вы видели его поведение в суде, вряд ли он будет принимать хоть какие-то попытки погасить эти иски. Вся надежда на его родителей.
Дело в том, что у осужденного из арестованного имущества только ноутбук и телефон. Квартиры, машины, крупного счета в банке нет. Выплаты могут растянуться на годы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В марте Мингорсуд признал 18-летнего студента первого курса Международного университета "МИТСО" виновным в убийстве сотрудницы ТЦ "Новая Европа", а также в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии