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Дело напавшего с бензопилой на посетителей ТЦ "Европа" рассматривает Верховный суд

13.06.2017 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В марте Мингорсуд признал 18-летнего студента первого курса Международного университета «МИТСО» виновным в убийстве сотрудницы ТЦ «Новая Европа», а также в покушении на убийство и злостном хулиганстве. Сегодня дело Влада Казакевича в апелляционном порядке рассматривает Верховный суд.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

—  К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое, — это все, что сказал в последнем слове Влад Казакевич, когда его дело рассматривалось в феврале в Минском городском суде.

Процесс проходил в открытом режиме, 3 марта судья Петр Орлов огласил приговор. Казакевича, который 8 октября 2016 года с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», признали виновным в смерти 43-летней Елены Александронец, а также в покушении на убийство и злостном хулиганстве. Парня приговорили к максимальному сроку — 15 годам лишения свободы, а также обязали выплатить пострадавшим 220 тысяч рублей.

Во время заседаний Влад Казакевич просил приговорить его к расстрелу, не просил о снисходительности и вел себя дерзко. После приговора Мингорсуда стало понятно: его родители обжалуют приговор. По их мнению, трагедия произошла из-за того, что врачи не смогли оказать сыну квалифицированную помощь. Слишком быстро сняли его с учета в психоневрологическом диспансере и назначили таблетки от акне, которые спровоцировали неадекватное поведение сына.

 — Его нужно лечить принудительно. Сами посмотрите, как он себя ведет. Для меня это дикость, но в то же время не сюрприз, зная его заболевание. Никто из экспертов не смог дать логичного ответа, почему сына признали вменяемым, — заявлял журналистам Валентин Казакевич сразу после оглашения приговора. А через несколько дней адвокат осужденного Влада Казакевича обжаловал приговор Минского городского суда в Верховный суд.

Во время допроса в суде сотрудник кафедры психиатрии БелМАПО Евгений Ласый заявил, что он поставил Казакевичу два диагноза — умеренный депрессивный эпизод и расстройство личности. Судебно-психиатрическая экспертиза признала молодого человека вменяемым.

Что же касается выплат морального иска, то еще после приговора гособвинитель Олег Буйленков комментировал TUT.BY:

 — Вы видели его поведение в суде, вряд ли он будет принимать хоть какие-то попытки погасить эти иски. Вся надежда на его родителей.

Дело в том, что у осужденного из арестованного имущества только ноутбук и телефон. Квартиры, машины, крупного счета в банке нет. Выплаты могут растянуться на годы.

 
 
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В марте Мингорсуд признал 18-летнего студента первого курса Международного университета "МИТСО" виновным в убийстве сотрудницы ТЦ "Новая Европа", а также в...

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