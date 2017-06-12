Беларусь передала Еврокомиссии отчет по итогам seed-миссии МАГАТЭ

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ, сообщили Sputnik в Министерстве энергетики республики.



© Sputnik / Виктор Толочко МАГАТЭ подвело итоги seed-миссии, прошедшей на БелАЭС в январе

Seed-миссия МАГАТЭ работала в Беларуси с 16 по 20 января текущего года, эксперты Агентства прибыли по приглашению белорусского правительства. В начале июня стало известно о том, что по итогам миссии МАГАТЭ подготовило и опубликовало доклад, в котором говорится, что Минск учел все требования безопасности, включая внешние воздействия, по БелАЭС. Ранее белорусская сторона обещала передать отчет МАГАТЭ по этой миссии в органы Еврокомиссии.

"Отчет направлен в Секретариат Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Решением Совещания сторон Конвенции Эспо, которое проходило в 2014 году в Женеве, Беларуси было предложено провести данную миссию. Отчет по SEED-миссии также направлен в генеральный директорат по энергетике Европейской комиссии", – сказали в Минэнерго.

Как ранее сообщали в ведомстве, по итогам seed-миссии инспекционная группа МАГАТЭ сделала вывод о том, что белорусской стороной при выборе площадки и проектировании Белорусской АЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия. Также, приняты необходимые меры по обеспечению безопасности АЭС, связанные с внешним воздействием на АЭС, на основе уроков аварии на АЭС "Фукусима-дайити" (Япония). Все эти выводы отражены в отчете, с полной версией которого можно ознакомиться на сайте МАГАТЭ.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса (Литва), будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока станции запланирован на конец 2019 года, второго – на середину 2020 года.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Беларусь настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

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