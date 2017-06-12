На стройках Беларуси замечены нелегалы из КНДР

Sputnik уже писал об украинских нелегалах, которые трудятся на частных стройках Беларуси . А на днях стало известно, что им конкуренцию составляют жители одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи.



© Sputnik Константин Чалабов Минские строители: раньше отбивались от работы, а сегодня ищем

Под конец обнаглели

Минчанин Михаил, строящий недалеко от столицы дом, рассказал корреспонденту Sputnik, что несколько месяцев назад к нему обратились северокорейские рабочие, поинтересовались, не нужна ли ему помощь на стройке. По его словам, ходили по району они целой группой. И выглядели как высококлассные спецы: вели себя интеллигентно, были одеты в чистую форму.

Расценки корейцев Михаилу понравились, и он согласился на их услуги.

"Штукатурка у них стоит 1,5 — 2 доллара за квадрат, а у наших — 4 доллара", — пояснил он.

Работали северокорейцы качественно и быстро. Жили прямо на стройке. Правда, под конец, по словам хозяина, немного обнаглели.

"Начались уже магазинчик, пиво… Кроме того, почувствовали нашу жизнь. Поняли цену деньгами. И на работу, если им расценки не нравились, не соглашались", — продолжает собеседник.

А уехав, они после себя оставили мусор.



© Sputnik / Виктор Толочко Строительный участок

Корейский босс

У иностранных строителей был свой корейский босс, который вел переговоры с Михаилом и принимал оплату за услуги. Если кто-то из рабочих провинился, мог на него "наехать" и отстранить от работы. А для них это было хуже смерти.

"Я так понимаю, работать на частных домах для них было за счастье. Хоть расценки и маленькие, но все равно получилось неплохо", — поясняет белорусский работодатель.

Гонял босс корейцев и по поводу денег. Михаил вспоминает: как-то подсчитал, что за одну строительную услугу должен заплатить 500 долларов. Не обсуждая это с корейским боссом, столько отдал корейцам. Но тот, видимо, хотел получить больше. Узнав о том, что его подопечные приняли расчет, не посоветовавшись с ним, начал на них ругаться и отправил кого-то на другие объекты.

На стройке у минчанина работяги пробыли два месяца. Где они находятся сейчас, он не знает. Предполагает, что в Беларуси заняты на официальной стройке, а в свободное время подрабатывают в частных объектах.



© Sputnik / Виктор Толочко Работать на частных домах для корейцев за счастье

"Они у нас где-то работают, потому что из Северной Кореи просто так сюда не приедут. С их слов, они приехали в Беларусь на три года, еще два года у них осталось. Один рабочий говорил, что у него жена в больнице скорой медицинской помощи работает", — рассказал Михаил.



© REUTERS Damir Sagolj Жизнь в Северной Корее глазами иностранных журналистов 36

Своих бы загрузить

У минчанина остались номера телефонов строителей. Sputnik попробовал дозвониться до них, но "абоненты оказались временно недоступны".

На госпредприятии "Минскстрой" Sputnik информацию о корейских строителях на госстройках не подтвердили, отметив, что ни на одном официальном объекте в столице такие рабочие не заняты.

"В 2013 году мы их приглашали. А сейчас рынок строительный тяжелый, своих бы загрузить", — сказали в организации.

На стройках Минска в 2013 году работало около 100 наемных рабочих из КНДР. Они были заняты на возведении Дворца Независимости и реконструкции гостиницы "Беларусь", а также на строительстве жилых домов МАПИДа.