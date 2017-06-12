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Глава КГБ о деле "Белого легиона": "Преждевременно говорить, дойдет ли оно до суда"

13.06.2017 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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«Следствие объективно разбирается, пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда», — прокомментировал дело «Белого легиона» Валерий Вакульчик, отвечая на вопросы журналистов в парламенте.

По словам главы КГБ, сейчас идет следствие по делу.

— Вы прекрасно знаете, что серьезные обвинения были предъявлены, но по кому не было доказательств или кто был не виновен, прекращено (уголовное преследование — Прим. TUT.BY).

— Вы уверены, что дело дойдет до суда? — уточнили журналисты.

— Извините, это не я решаю.

Как сообщил Валерий Вакульчик, пока преждевременно говорить о том, дойдет ли дело «Белого легиона» до суда.

Напомним, в последние недели выходят на свободу задержанные в марте по делу о подготовке массовых беспорядков.

Правозащитники сообщают, что сегодня по делу «Белого легиона» (подготовка массовых беспорядков и создание незаконного вооруженного формирования) в СИЗО КГБ и МВД остаются 14 человек.

 
 
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