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Глава КГБ о деле "Белого легиона": "Преждевременно говорить, дойдет ли оно до суда"
13.06.2017 10:11 — Новости Общества | Tut.by
«Следствие объективно разбирается, пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда», — прокомментировал дело «Белого легиона» Валерий Вакульчик, отвечая на вопросы журналистов в парламенте.
По словам главы КГБ, сейчас идет следствие по делу.
— Вы прекрасно знаете, что серьезные обвинения были предъявлены, но по кому не было доказательств или кто был не виновен, прекращено (уголовное преследование — Прим. TUT.BY).
— Вы уверены, что дело дойдет до суда? — уточнили журналисты.
— Извините, это не я решаю.
Как сообщил Валерий Вакульчик, пока преждевременно говорить о том, дойдет ли дело «Белого легиона» до суда.
Напомним, в последние недели
Правозащитники сообщают, что сегодня по делу «Белого легиона» (подготовка массовых беспорядков и создание незаконного вооруженного формирования) в СИЗО КГБ и МВД остаются 14 человек.
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"Вы прекрасно знаете, что серьезные обвинения были предъявлены, но по кому не было доказательств или кто был не виновен, прекращено (уголовное преследование", -...
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