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В пункте вторсырья в Гатово нашли два предмета с превышением радиационного фона в сотни раз

13.06.2017 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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12 июня в вагоне с дробленым металлоломом на станции вторсырья в Гатово обнаружили превышение уровня естественного радиационного фона. Начальные данные указывали на превышение в 17 раз, итоговые — в сотни раз. На место выезжали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.


Звонок поступил с территории предприятия «Белвторчермет», когда сработала стационарная рамка радиационного контроля.

Спасатели выгрузили содержимое вагона и начали изучать его с помощью спектрометров. В итоге обнаружили два металлических предмета цилиндрической формы диаметром 3 см.


Мощность экспозиционной дозы на поверхности первого предмета составила 50 мкЗв/ч (превышение радиационного фона — в 250 раз). У второго предмета — 20 мкЗв/ч, то есть превышение в 100 раз.

Источники излучения переданы для уничтожения предприятию «Экорес». Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет.

 
 
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