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Шойгу прибыл в Минск на встречу министров обороны ОДКБ

13.06.2017 10:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл в Минск, где состоится заседание Совета министров обороны ОДКБ, передает ТАСС.

Руководители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрят вопросы развития сил и средств системы коллективной безопасности, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что также будут рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы Организации Договора о коллективной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы оборонных ведомств стран-участниц ОДКБ рассмотрят вопросы развития системы коллективной безопасности и правовой базы организации.

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