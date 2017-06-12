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Шойгу прибыл в Минск на встречу министров обороны ОДКБ
13.06.2017 10:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл в Минск, где состоится заседание Совета министров обороны
Руководители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрят вопросы развития сил и средств системы коллективной безопасности, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он отметил, что также будут рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы Организации Договора о коллективной безопасности.
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