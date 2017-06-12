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КГБ с начала года задержал восемь террористов

13.06.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала года КГБ задержал 8 террористов, рассказал глава ведомтсва Валерий Вакульчик 13 июня, отвечая на вопросы журналистов в парламенте.

«По сути, КГБ в этом году задержал 8 террористов, в прошлом году 17, в позапрошлом — 21. Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятелньости, находились в международном розыске, были в Сирии», — сказал Вакульчик.

Он рассказал, что один из задержанных приехал из Германии.

«В этом году был задержан вместе с органами МВД. У него было взрывное устройство, он готовился к совершению теракта в Европе. По нему идет следствие. Это вещи, на которые мы не можем просто так смотреть, это серьезные вещи», — отметил он.

 
 
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Он рассказал, что один из задержанных приехал из Германии и готовился к теракту в Европе.

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