|
Крупную оптово-розничную сеть заподозрили в уклонении от уплаты налогов
13.06.2017 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Расследуется уголовное дело в отношении двух директоров крупной оптово-розничной сети, которая продает строительные материалы и оборудование в Беларуси и России. Фигурантов подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом
Дело завели после проверки, которую проводил Департамент финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.
По версии следствия, с 2013 по 2016 год фигуранты продавали строительные материалы и оборудование за наличный расчет, но не оприходовали выручку по кассовым аппаратам.
При этом в бухгалтерский учет помещались фиктивные документы, по которым товар якобы продавали «лжепредпринимательским» структурам. Так занижалась налогооблагаемая база и не уплачивались налоги, считают правоохранители.
Предварительно, ущерб оценивают в 600 тысяч рублей.
Кстати, деятельность группы «лжепредпринимателей», которая оказывала услуги данному предприятию, была пресечена финансовой милицией еще в 2016 году. Сейчас в отношении семи ее участников расследуется уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фигуранты - двое директоров крупной оптово-розничной сети, которая продает строительные материалы и оборудование в Беларуси и России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии