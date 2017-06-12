Крупную оптово-розничную сеть заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Расследуется уголовное дело в отношении двух директоров крупной оптово-розничной сети, которая продает строительные материалы и оборудование в Беларуси и России. Фигурантов подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Следственный комитет и Комитет госконтроля.

Дело завели после проверки, которую проводил Департамент финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год фигуранты продавали строительные материалы и оборудование за наличный расчет, но не оприходовали выручку по кассовым аппаратам.

При этом в бухгалтерский учет помещались фиктивные документы, по которым товар якобы продавали «лжепредпринимательским» структурам. Так занижалась налогооблагаемая база и не уплачивались налоги, считают правоохранители.

Предварительно, ущерб оценивают в 600 тысяч рублей.

Кстати, деятельность группы «лжепредпринимателей», которая оказывала услуги данному предприятию, была пресечена финансовой милицией еще в 2016 году. Сейчас в отношении семи ее участников расследуется уголовное дело.