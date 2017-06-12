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Делай как Даля: президент Литвы сдала кровь и позвала на День донора
13.06.2017 11:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны последовать своему примеру и безвозмездно сдать кровь, сообщил
В Вильнюсе 15 июня стартует акция по безвозмездной сдаче крови, которая пройдет в 32 городах Литвы.
Как и в прошлом году, в акции приняла участие Грибаускайте — она в очередной раз стала донором, сдав кровь в мобильном пункте в центре Вильнюса. "Сделайте это бесплатно, давайте поможем друг другу", – сказала литовский президент.
Международный День донора отмечается ежегодно 14 июня. Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к важности сдачи крови.
Ранее Министерство здравоохранения Беларуси призвало граждан прийти 14 июня в пункты переливания крови, чтобы безвозмездно сдать кровь и ее компоненты.
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В 32 городах Литвы появятся мобильные пункты, где можно будет безвозмездно сдать кровь.
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