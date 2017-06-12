Василий Авдонин 8 июня в одном из минских магазинов купил колбасу и нашел в ней непонятную субстанцию. Как оказалось, подозрение вызвали «мясные ингредиенты говяжьей головы».



Колбаса в разрезе. Вопросы у покупателя вызвал серый ингредиент.

Фото: из личного архива Василия Авдонина

Колбаса «Курортная Смак», которую купил мужчина, считается бессортовой. Она стоила 2 рубля 66 копеек. Произвели ее на Слонимском мясокомбинате 5 июня.

Сначала мужчина предположил, что серая субстанция в ней — часть червя и отвез колбасу в магазин. Там ее сфотографировали. В этот же день, после звонка TUT.BY, представители мясокомбината встретились с Василием и взяли колбасу на экспертизу.

Специалисты выяснили, что «никаких посторонних включений в колбасе нет».

— Это был мясной ингредиент, просто крупно измельченный. Это было мясо голов говяжьих. Там никакой угрозы здоровью и безопасности жизни человека нет. Сам потребитель согласился с этим и отзвонился, что претензий нет, — заметили на мясокомбинате.

Василий Авдонин рассказал, что также обращался к независимому специалисту. Он подтвердил, что ингредиент, который вызвал вопросы, «внутренняя часть головы коровы».

— Это по ходу часть мяса, которая находится рядом с челюстной коробкой. Сосочки эти обрезают и выкидывают, но, видно, плохо обрезано было. Претензий к заводу у меня нет, — сказал он.



Фото: из личного архива Василия Авдонина