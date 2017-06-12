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Попытка бегства на погрузчике из колонии в Шклове: троим заключенным грозит увеличение срока

13.06.2017 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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За попытку бегства из колонии в Шклове троим заключенным грозит увеличение сроков лишения свободы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Могилевской области Оксану Соленюк.

В отношении заключенных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 14 и ч.2. ст. 413 Уголовного кодекса (Покушение на побег из исправительного учреждения исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное группой лиц).

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

«Следователям еще предстоит выяснить истинную причину и мотивы побега, какие цели преследовали осужденные и где планировали скрываться», — рассказала Оксана Соленюк.

Напомним, инцидент произошел 5 июня. Покушавшиеся на побег осужденные имели длительные сроки лишения свободы — от 14 до 25 лет. Они взломали замок зажигания погрузчика, преодолели на машине предупредительное ограждение внутренней запретной зоны и пытались протаранить основное. Однако были задержаны сотрудниками колонии.

 
 
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Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи - до 7 лет лишения свободы.

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