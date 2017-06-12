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На ограде парка Челюскинцев в четверг стартует новая фотовыставка

13.06.2017 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В четверг откроется юбилейная выставка «Спадчына Беларусi. Да 950-годдзя Мiнска». Выставка посвящена юбилею города Минска и будет экспонироваться на ограде парка им. Челюскинцев с июня 2017 г. по июнь 2018 г.

Авторы проекта — Олег Лукашевич и Александр Алексеев, известные фотографы, журналисты, лауреаты премии «За духовное возрождение».

Юбилейная 5-я экспозиция включает в себя 40 репродукций фоторабот. Выставочный проект — это своеобразное путешествие по историческому Минску. В проекте представлены усадьбы, православные и католические церкви и соборы, городская ратуша, восстановленные интерьеры, уникальная фресковая роспись, предметы декоративно-прикладного искусства.

«Благодаря художественным проектам в Музее под открытым небом, как называют минчане экспозиции на ограде столичного парка им. Челюскинцев, Минск превращается в город-музей, культурный центр европейского масштаба, приобретает неповторимый образ и обновленный туристический имидж», — отмечают организаторы.

Перед началом официальной церемонии в парке пройдет 2-й художественный пленэр. Участниками станут ученики гимназии-колледжа искусств им. И.О. Ахремчика. Присоединиться к пленэру смогут все желающие.

 
Теги: Минск
 
 
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Юбилейная 5-я экспозиция включает в себя 40 репродукций фоторабот. Выставочный проект - это своеобразное путешествие по историческому Минску.

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