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На ограде парка Челюскинцев в четверг стартует новая фотовыставка
13.06.2017 12:07 — Новости Общества | Tut.by
В четверг
Авторы проекта — Олег Лукашевич и Александр Алексеев, известные фотографы, журналисты, лауреаты премии «За духовное возрождение».
Юбилейная 5-я экспозиция включает в себя 40 репродукций фоторабот. Выставочный проект — это своеобразное путешествие по историческому Минску. В проекте представлены усадьбы, православные и католические церкви и соборы, городская ратуша, восстановленные интерьеры, уникальная фресковая роспись, предметы декоративно-прикладного искусства.
«Благодаря художественным проектам в Музее под открытым небом, как называют минчане экспозиции на ограде столичного парка им. Челюскинцев, Минск превращается в город-музей, культурный центр европейского масштаба, приобретает неповторимый образ и обновленный туристический имидж», — отмечают организаторы.
Перед началом официальной церемонии в парке пройдет 2-й художественный пленэр. Участниками станут ученики гимназии-колледжа искусств им. И.О. Ахремчика. Присоединиться к пленэру смогут все желающие.
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Юбилейная 5-я экспозиция включает в себя 40 репродукций фоторабот. Выставочный проект - это своеобразное путешествие по историческому Минску.
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