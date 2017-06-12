БелЖД запускает новый поезд Козенки-Калинковичи-Минск

Новый поезд Козенки-Калинковичи-Минск будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дневной поезд межрегиональных линий экономкласса № 654/653 Козенки (Мозырь)-Калинковичи-Минск будет курсировать с 16 июня, по пятницам и воскресеньям.

Со станции Козенки поезд будет отправляться по пятницам в 16.03 и прибывать в Минск на станцию Минск-Пассажирский в 21.21. Из Минска поезд будет отправляться в 5.58 утра и прибывать на станцию Козенки в 12.15.

Так железнодорожники планируют усилить транспортные связи между столицей и полесским регионом.