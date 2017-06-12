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БелЖД запускает новый поезд Козенки-Калинковичи-Минск
13.06.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Новый поезд Козенки-Калинковичи-Минск будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Об этом
Дневной поезд межрегиональных линий экономкласса № 654/653 Козенки (Мозырь)-Калинковичи-Минск будет курсировать с 16 июня, по пятницам и воскресеньям.
Со станции Козенки поезд будет отправляться по пятницам в 16.03 и прибывать в Минск на станцию Минск-Пассажирский в 21.21. Из Минска поезд будет отправляться в 5.58 утра и прибывать на станцию Козенки в 12.15.
Так железнодорожники планируют усилить транспортные связи между столицей и полесским регионом.
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Новый поезд Козенки-Калинковичи-Минск будет курсировать по пятницам и воскресеньям.
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