Железная дорога отрезала от города жителей одной из улиц Лиды

Уже почти два месяца, как жители улицы Ясной ежедневно совершают длительные пешие прогулки. И не потому, что стали сторонниками здорового образа жизни, просто боятся штрафов. Улица отрезана от города железнодорожными путями. В проблеме разбирался телеканал ОНТ.

Чтобы не делать крюк в четыре километра местные жители долгие годы преодолевали преграду на свой страх и риск. Но теперь там дежурят специалисты транспортного контроля, которые непреклонны. Хотите сократить путь в магазин, поликлинику или на работу — платите штраф. Немалый.

«Мы просим, чтобы хотя бы как-то неофициально начали бы пропускать. Основное население — пенсионеры. Закон законом, но человеческий фактор должен присутствовать», — рассказывает жительница Лиды Леокадия Сенкевич.

Многие живут на этой улице уже полвека. Говорят, все эти годы милиция относилась к «перебежчикам» лояльно, почему бы и сейчас не закрыть глаза, ведь никто не пострадал.

Сотрудники отдела внутренних дел непреклонны — закон один для всех.

«Штрафовать не начали именно сейчас. Всегда проводилась профилактическая работа с целью предупреждения травматизма на объектах транспорта, так как разрешенная скорость поездов на данном участке до 120 км/час. Остановить поезд на такой скорости нереально. Большая часть проживающих — это лица пожилого возраста», — рассказывает и.о. начальника Лидского отделения внутренних дел на транспорте Виктор Бобрик.

Оборудованный переход есть в конце улицы. Но пользуются им люди редко — до него почти километр, к тому же место, говорят, нехорошее, по вечерам там собираются шумные компании. Решить проблему можно лишь оборудовав дополнительный пешеходный переход. С такой инициативой сотрудники милиции не раз обращались к местным властям и к собственнику участка — Белорусской железной дороге. Писали письма и жители улицы Ясной. Но поддержки не нашли.

«Устройство пешеходного перехода в данном месте является новым строительством, финансирование данного вопроса должно осуществляться за счет заинтересованной стороны. Возможно, необходимо освещение устанавливать, возможно, устанавливать световую и звуковую сигнализацию, что повлечет какие-то определенные финансовые затраты. Железная дорога в данном вопросе не заинтересована», — говорит главный инженер Лидской дистанции пути Андрей Борисевич.

У жителей улицы Ясной таких средств нет. Не заинтересованы в финансировании перехода и местные власти. Территория принадлежит железной дороге, с нее и спрос. В Лидском отделении не скрывают, даже если деньги появятся, их направят на строительство ограждения вдоль путей. Однако люди в эффективности таких вложений сомневаются. Желающих сократить маршрут никакой забор не остановит. Не проще ли установить шлагбаум?