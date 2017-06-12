Музыкальные скамейки установят в Бобруйске к 630-летию города, рассказали в горисполкоме.

Подарок жителям города на Березине готовит предприятие «Легпромразвитие». Эскизы уже готовы. Предприятие планирует успеть реализовать хорошую идею к торжествам, посвященным юбилейной дате.

У каждой из трех скамеек будет свой «голос», услышать который сможет лишь щедрый человек: на каждой предполагается разместить специальное устройство для копеек. Собранные таким образом деньги будут направляться на благотворительные цели.

Месторасположение скамеек практически определено. Одна из них будет радовать бобруйчан еврейскими мотивами в районе центрального рынка у местной достопримечательности Бобра Самуиловича. Любителям классической музыки придется по душе скамейка у театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича. Третья станет украшением Молодежного парка либо территории, прилегающей к вокзалу, и окунет в молодежные ритмы.

Чем удивят бобруйчан на праздновании 630-летия города

Мероприятия, посвященные 630-летию, пройдут в культурной столице Беларуси 2017 года с 28 июня по 3 июля. Откроет празднование моноспектакль «Контрабас» Азербайджанского государственного театра юного зрителя имени Максима Горького. В художественном музее разместится выставка «Старый Бобруйск. Возвращение на Родину» заслуженного художника России Аврама Рабкина. Жителей города на Березине порадует марш-парад оркестров духовой музыки, фестиваль уличных театров, показательные выступления МЧС, МВД, аэроклуба ДОСААФ, выставка-демонстрация боевой и специальной техники Вооруженных Сил.

Значимым для Бобруйска станет торжественное открытие Молодежного парка, строительство которого началось в 2015 году.

Программой предусмотрена работа 17 тематических площадок, в числе которых «Рыцарский двор», «Казачий стан», «Говори здоровью — «Да!», «Бобруйск и книга: сквозь время и пространство», «Счастье родиться в Бобруйске» и другие.

Военно-полевой клуб «Память» организует киноплощадку, настоящий военный госпиталь и полевую кухню. Структуры жилищно-коммунального хозяйства представят цветочный базар. Свой уголок презентуют и религиозные конфессии. Специальное место отведут истории городов, которые в разные годы были культурными столицами Синеокой.

Подкрепиться жители и гости города смогут на фестивале еды. Не обойдется без спортивной составляющей: запланирован фитнес-марафон, футбольный турнир, мастер-класс по единоборствам.

Особенным подарком к юбилею станет концерт Ани Лорак в «Бобруйск-Арене» и красочный фейерверк.