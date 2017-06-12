В Беларуси хотят упростить допуск к государственным секретам

В Беларуси хотят внести изменения в законы по вопросам защиты госсекретов. 12 июня законопроект в парламенте представил глава КГБ Валерий Вакульчик.

Документ уменьшает количество правовых актов, с которыми должен ознакомиться человек, получающий доступ к секретным документам. Однако при этом он должен будет дать письменное обязательство о соблюдении режима секретности.

Отдельно Вакульчик упомянул про допуск к госсекретам чиновник высшего звена — руководителей 63 важнейших министерств и ведомств. Им предложено давать доступ автоматически, вместе с назначением на должность, а отказ в предоставлении допуска станет препятствием для продолжения работы на должности.

Документ регулирует порядок ознакомления участников судебных процессов с материалами дел, содержащих госсекреты. Как рассказал Вакульчик, с января 2000-го по сентябрь 2012 года в хозяйственном процессе находилось 2 подобных дела, в административном — 8, в гражданском — 16, в уголовном — не менее 80.

Упрощается допуск к госсекретам и для участников оперативно-розыскных мероприятий. По закону, они должны знакомиться с поставлением о проведении этих мероприятий и со специальным заданием. Но если это секретные документы, человеку нужно будет оформить допуск к госсекретам.

— А зачем лишнюю работу делать, если это действует только на время проведения конкретного оперативно-розыскного мероприятия? — сказал Вакульчик.