Лукашенко напомнил странам ОДКБ о необходимости обновления вооружения

Беларусь выступает за оснащение Коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения, заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

«Глава государства отметил, что странами - членами ОДКБ в состав КСОР выделены наиболее боеготовые подразделения национальных вооруженных сил. Он обратил внимание присутствующих на то, что решением Совета коллективной безопасности ОДКБ предусмотрено оснащение КСОР современными и, что очень важно, совместимыми вооружением и военной техникой», - говорится в сообщении.

По словам белорусского лидера, на практике эта работа продвигается очень медленно, и согласование соглашения о совместном техническом обеспечении КСОР ОДКБ необходимо ускорить.

«Его реализация имеет практическую направленность и позволит снять многие неурегулированные вопросы обеспечения действий Коллективных сил как при выполнении ими боевых задач, так и в ходе учебы», - заявил глава государства.