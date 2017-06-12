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Минздрав разъяснил, какие лекарства будут оставаться безрецептурными

13.06.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Работа над перечнем реализуемых без рецепта врача медицинских препаратов в Беларуси продолжается, сообщил Sputnik первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Минздрав разъяснил, какие лекарства будут оставаться безрецептурными
© Sputnik Игорь Зарембо
Минздрав озвучил новую позицию по лекарствам

Минздрав в конце мая вынес на общественное обсуждение проект нового постановления с перечнем реализуемых без рецепта лекарств. В обновленном списке белорусы не нашли многие медикаменты, однако в ведомстве подчеркнули: это произошло из-за того, что теперь медпрепараты указаны под международным непатентованным названием.

Как подчеркнул Sputnik первый замглавы Минздрава, работа специалистов над перечнем продолжается сейчас.

"Министерство здравоохранения не вводит ничего нового и не планирует сделать отпуск всех лекарственных средств только по рецепту врача", – заверил Пиневич.

Замминистра добавил, что в последнее время стали общепризнанными важность и допустимость самостоятельного лечения, в том числе по причине "повышения грамотности и ответственности людей за собственное здоровье".

"Самостоятельно человек может применять лекарственные средства для облегчения головной и мышечной боли, простуды, боли в горле, при изжоге, угревой сыпи, порезах и ссадинах, иных ситуациях", – пояснил Пиневич.

Представитель Минздрава напомнил, что все лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями из списка безрецептурных препаратов независимо от торгового названия будут продаваться в аптеках свободно.

"Безрецептурные лекарственные средства составляют и будут составлять около 60% от всех зарегистрированных в Республике Беларусь", – заключил собеседник Sputnik.

Общественное обсуждение проекта нового перечня безрецептурных лекарств продлится до 16 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство подчеркнуло, что вводить отпуск "всех лекарственных средств" строго по рецепту не планирует.

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