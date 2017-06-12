Бронепробег по территории РФ и Беларуси согласовывали вплоть до КГБ

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Бронепробег по Беларуси и России "Дорога мужества" согласован со всеми необходимыми инстанциями и пройдет в заявленные сроки, заверили Sputnik организаторы акции.



© Sputnik Андрей Александров На белорусско-российский бронепробег пригласили Путина и Лукашенко

"Дорога Мужества" станет первым в истории Союзного государства бронепробегом, а организаторы рассчитывают попасть в Книгу рекордов Гиннесса – техника проедет более 2300 километров. Пройдет бронепробег в июне по маршруту Москва – Брест – Москва, кульминацией его станут траурные мероприятия в Брестской крепости 22 июня.

"Начнется бронепробег 17 июня, потом участники посетят ряд городов, в том числе Борисов, Минск, Брест, Барановичи, Кобрин и Оршу", – рассказали Sputnik организаторы.

Все необходимые согласования для проезда бронированной техники организаторы прошли. "Согласовывали вплоть до КГБ", – отметили организаторы.

Ранее на "Дорогу Мужества", маршрут которой полностью совпадет с движением Красной армии во время ВОВ, были приглашены президенты Беларуси и России – примут ли они участие в бронепробеге, пока не известно.

Предполагается, что по дорогам Беларуси проедут 15 единиц демилитаризованной техники – БТР и БРДМ.