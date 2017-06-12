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Бронепробег по территории РФ и Беларуси согласовывали вплоть до КГБ
13.06.2017 13:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Бронепробег по Беларуси и России "Дорога мужества" согласован со всеми необходимыми инстанциями и пройдет в заявленные сроки, заверили Sputnik организаторы акции.
© Sputnik Андрей Александров
"Дорога Мужества" станет первым в истории Союзного государства бронепробегом, а организаторы рассчитывают попасть в Книгу рекордов Гиннесса – техника проедет более 2300 километров. Пройдет бронепробег в июне по маршруту Москва – Брест – Москва, кульминацией его станут траурные мероприятия в Брестской крепости 22 июня.
"Начнется бронепробег 17 июня, потом участники посетят ряд городов, в том числе Борисов, Минск, Брест, Барановичи, Кобрин и Оршу", – рассказали Sputnik организаторы.
Все необходимые согласования для проезда бронированной техники организаторы прошли. "Согласовывали вплоть до КГБ", – отметили организаторы.
Ранее на "Дорогу Мужества", маршрут которой полностью совпадет с движением Красной армии во время ВОВ, были приглашены президенты Беларуси и России – примут ли они участие в бронепробеге, пока не известно.
Предполагается, что по дорогам Беларуси проедут 15 единиц демилитаризованной техники – БТР и БРДМ.
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Стартует первый пробег бронированной техники уже в ближайшую субботу 17 июня.
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