жителей агрогородка Тетерино по личным вопросам провели депутат

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Дмитрий Гоборов и председатель Круглянского районного

исполнительного комитета Анатолий Щупленков

Говорят, что самая короткая дорога та, по которой люди идут навстречу друг другу. Так, собственно, получается и во взаимоотношениях «власть-народ». Вот и в Круглянском районе регулярными стали «прямые телефонные линии», личные приемы граждан, выездные приемы по месту жительства, выезды «агитпоездов» и т.д. По отдельному графику ведет прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания.

В минувшую среду Дмитрий Гоборов и Анатолий Щупленков решили объединить свои усилия и возможности, проведя совместный прием граждан в Тетеринском сельском Совете. Им помогали помощник депутата Таисия Трипутина и начальник отдела по работе с обращениями граждан райисполкома Анжела Лукашевич.

Новая форма работы однозначно себя оправдала. Люди активно пришли на прием. И, более того, другой раз в самом райцентре обращений бывает куда меньше.

Все понимают, что сегодня не совсем та экономическая ситуация, когда можно дарить подарки налево и направо. Не было и популистских обещаний: вот когда-то, вот потом…

К примеру, отвечали честно и открыто на вопрос «Когда в Тетерино будет природный газ?» , что в ближайшее время его точно не будет. Но на перспективу данную проблему действительно стоит решать. И ответ гражданам (а этот вопрос интересует очень многих) дадут компетентные специалисты областной ведомственной службы. Одному району, к сожалению, это пока не под силу. Слишком большое расстояние отделяет агрогородок от газопроводной линии.

Как и следовало ожидать, ряд вопросов оказались в компетенции руководства местного сельхозпредприятия – ЗАО «АСБ-Агро Тетерино». Можно и должно сегодня решить жилищную проблему для многодетной семьи, где трое несовершенных детей. Речь идет о выделении дома или квартиры большей площади. В свою очередь руководство сельхозпредприятия рассматривает и встречное предложение, чтобы в хозяйство устроился на работу и глава большого семейства.

Еще одна посетительница жаловалась на затекание воды в жилой дом (принадлежащий хозяйству) через крышу и окна. Дано поручение проверить и по возможности оказать содействие в ремонте. Дом находится в деревне Затетерка. Туда же стоит направить и грейдер, чтобы подправить после весны дорогу-гравийку. И с этим вопросом проблем дальше не должно возникать -- дано ещё одно соответствующее поручение.

Сразу несколько человек обратились по поводу приобретения для откорма бычков в личные подсобные хозяйства. Раньше в сельхозпредприятии их продавали гражданам, а теперь нет. Людям обидно: почему одним можно, а другим нельзя.

Если разобраться, то лучше бы этого не начинали делать вообще. ЗАО «АСБ-Агро Тетерино» -- хозяйство особое, имеющее комплекс по откорму КРС. И он до сих пор недоукомплектован молодняком. Поэтому проще бы людям обратиться к частникам. Руководство района в свою очередь проработает вопрос приобретения молодняка КРС через другие хозяйства региона, где проблема комплектации так остро не стоит.

Компетентно были даны ответы и на ряд иных поставленных вопросов. А по-другому и быть не должно. Для этого и организуются подобные встречи.

Александр ПАВЛОВ.

НА СНИМКЕ: прием ведут А.Л. Щупленков и Д.Д. Гоборов.

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