Беларусь на 100% обеспечена донорской кровью

МИНСК, 13 июн — Sputnik. В Беларуси на сегодняшний день обеспечение донорской кровью достигается за счет платного донорства, сообщила в МПЦ Sputnik заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Татьяна Клестова.

По ее словам, в Беларуси насчитывается свыше 95 тысяч доноров, из них 85 тысяч доноров крови и 10 тысяч доноров компонентов. На население Беларуси численностью 9,5 миллионов людей приходится 1% доноров. В Беларуси функционируют шесть областных станций переливания крови, 170 вспомогательных трансфузиологических кабинетов, четыре отделения переливания крови при крупных поликлиниках в Минске и Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий, который координирует всю деятельность в этой области.



© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Татьяна Клестова

Татьяна Клестова рассказала, что "на сегодняшний день 100% самообеспечение гемопродукцией достигается за счет платного донорства". Безвозмездные доноры составляют 20% от общего количества. За три года количество безвозмездных донаций крови увеличилось в восемь раз, а безвозмездных донаций компонентов в 17 раз.

По рекомендациям ВОЗ необходимо заготавливать 20 литров на одну тысячу населения, в республике это показатель составляет 23 тысячи на одну тысячу населения.

В октябре 2015 года Министерство здравоохранения Беларуси издало приказ о развитии безвозмездного донорства. С этой целью в закон о донорстве крови были внесены изменения. Сейчас платному донору, чтобы получить звание "почетный донор", необходимо сдать 40 раз кровь и 80 раз компоненты, а безвозмездному донору 20 и 40 раз соответственно. При этом в Беларуси планируется к 2020 году по рекомендациям ВОЗ достигнуть 100% безвозмездного донорства.