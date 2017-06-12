Шесть лет тюрьмы грозит добрушскому браконьеру, поставившему сети в зоне радиационного загрязнения

10 июня сотрудники взвода охраны территорий радиационного загрязнения Добрушского РОВД задержали на озере двух браконьеров. Мать и сын рыбачили с помощью сетей в зоне радиационного загрязнения. Подробности сообщает газета «Добрушский край».

— Когда милицейская машина приехала на берег озера Ревучее, неподалеку от выселенной деревни Большой Лес, добрушанин и его мать уже грузили в бежевую «восьмерку» второй мешок с рыбой, — делится подробностями задержания командир взвода охраны территорий радиационного загрязнения Добрушского РОВД Александр Бронов.

Всего браконьерским способом родственники добыли 115 особей карася «серебряного» и 16 «золотых» карасей. По предварительным подсчетам, нанесенный природе ущерб оценивается более чем в 17 тысяч рублей. В отношении неработающего добрушанина возбуждено уголовное дело. К слову, он уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В 2012 году мужчина был осужден за добычу рыбы с использованием электроудочки. Год назад попался, когда ставил сети на озере Ревучее. На этот раз нарушитель помещен в изолятор временного содержания. За незаконную рыбалку ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.