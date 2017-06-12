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Шесть лет тюрьмы грозит добрушскому браконьеру, поставившему сети в зоне радиационного загрязнения
13.06.2017 14:09 — Новости Общества | Tut.by
10 июня сотрудники взвода охраны территорий радиационного загрязнения Добрушского РОВД задержали на озере двух браконьеров. Мать и сын рыбачили с помощью сетей в зоне радиационного загрязнения. Подробности
— Когда милицейская машина приехала на берег озера Ревучее, неподалеку от выселенной деревни Большой Лес, добрушанин и его мать уже грузили в бежевую «восьмерку» второй мешок с рыбой, — делится подробностями задержания командир взвода охраны территорий радиационного загрязнения Добрушского РОВД Александр Бронов.
Всего браконьерским способом родственники добыли 115 особей карася «серебряного» и 16 «золотых» карасей. По предварительным подсчетам, нанесенный природе ущерб оценивается более чем в 17 тысяч рублей. В отношении неработающего добрушанина возбуждено уголовное дело. К слову, он уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В 2012 году мужчина был осужден за добычу рыбы с использованием электроудочки. Год назад попался, когда ставил сети на озере Ревучее. На этот раз нарушитель помещен в изолятор временного содержания. За незаконную рыбалку ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.
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В 2012 году мужчина был осужден за добычу рыбы с использованием электроудочки. Год назад попался, когда ставил сети на озере Ревучее.
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