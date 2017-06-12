БРЕСТ, 13 июн – Sputnik. УП "Динамо Центр" требует запретить распространение ролика "Динамовская афера", обязать его автора разместить опровержение, а также возместить расходы по оплате госпошлины, передает корреспондент Sputnik.

Производственно-торговое унитарное предприятие "Динамо Центр" БФСО "Динамо" обратилось в суд с иском о защите деловой репутации. Истец считает, что 12 цитат из ролика "Динамовская афера", который сняли видеоблогер Сергей Петрухин и активист движения "За Свободу" Денис Турченяк и разместили на YouTube в феврале 2017 года, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию предприятия.

Петрухин и Турченяк подготовили видео в формате журналистского расследования, в котором рассказали о земельном участке, предоставленном в аренду УП "Динамо Центр" Брестским горисполкомом и на котором был построен магазин одной из крупных торговых сетей.

"Цепочка законных и правомерных действий сложилась в коррупционную схему", – обозначил свою позицию Турченяк.

Ответчики считают, что УП "Динамо Центр" распорядилось земельным участком, полученным на льготных условиях, неверно, нерационально и вопреки изначальным целям.

Иск рассматривала заместитель председателя экономического суда Брестской области Нина Деркач. Она предложила сторонам аргументировать свои опровержения и доказательства и продолжить разбирательство на следующем судебном заседании 19 июля.

Ранее УП "Динамо Центр" обращалось с аналогичным иском в суд Ленинского района Бреста, но тот решил, что данное дело ему не подсудно, так как затрагивается сфера предпринимательской деятельности.