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"Динамо" против блогеров: слушание продолжилось в экономическом суде

13.06.2017 14:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 13 июн – Sputnik. УП "Динамо Центр" требует запретить распространение ролика "Динамовская афера", обязать его автора разместить опровержение, а также возместить расходы по оплате госпошлины, передает корреспондент Sputnik.

"Динамо" против блогеров: слушание продолжилось в экономическом суде
© Sputnik / Дмитрий Босак.
"Динамо" против блогеров: дело передадут в экономический суд

Производственно-торговое унитарное предприятие "Динамо Центр" БФСО "Динамо" обратилось в суд с иском о защите деловой репутации. Истец считает, что 12 цитат из ролика "Динамовская афера", который сняли видеоблогер Сергей Петрухин и активист движения "За Свободу" Денис Турченяк и разместили на YouTube в феврале 2017 года, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию предприятия.

Петрухин и Турченяк подготовили видео в формате журналистского расследования, в котором рассказали о земельном участке, предоставленном в аренду УП "Динамо Центр" Брестским горисполкомом и на котором был построен магазин одной из крупных торговых сетей. 

"Цепочка законных и правомерных действий сложилась в коррупционную схему", – обозначил свою позицию Турченяк.

Ответчики считают, что УП "Динамо Центр" распорядилось земельным участком, полученным на льготных условиях, неверно, нерационально и вопреки изначальным целям.

Иск рассматривала заместитель председателя экономического суда Брестской области Нина Деркач. Она предложила сторонам аргументировать свои опровержения и доказательства и продолжить разбирательство на следующем судебном заседании 19 июля.

Ранее УП "Динамо Центр" обращалось с аналогичным иском в суд Ленинского района Бреста, но тот решил, что данное дело ему не подсудно, так как затрагивается сфера предпринимательской деятельности.

 
Теги: Брест
 
 
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На подготовительном заседании судья выслушала позиции обеих сторон и назначила дату основного слушания.

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