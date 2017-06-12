ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"З сербамi шлi наперад, с русскими - вперед". В Бресте прошел этап международных учений

13.06.2017 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

13 июня на гидроузле «Тришин» в Бресте прошла активная фаза учений «Славянское братство».


По легенде очередного этапа международных учений, гидротехническое сооружение захватили террористы радикальной организации «Свободная Ония». Боевики в масках заняли оборону по периметру гидроузла и взяли заложника из числа работников.


Перед штурмом была проведена разведка, часть подразделений батальона десантировалась в район выполнения задачи, остальные совершили марш на технике.


Первыми к объекту прибыли водолазы. Несколько солдат десантировались на тросах с вертолета на воду. Они провели скрытый осмотр шлюзовых сооружений, разминировали их и уничтожили охрану.


Тем временем к объекту выдвинулась группа поддержки и стрельбой из БТРов уничтожила огневые точки захватчиков. Штурмовая группа вышла по берегу и вывела из строя укрепленные укрытия противника.


С началом отвлекающего маневра водолазы уничтожили пулеметные точки террористов и подготовили безопасную площадку для десантирования разведвзводов. Примерно за 20 минут активной фазы операции боевики были нейтрализованы, а заложник освобожден.


Командующий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майор Вадим Денисенко высоко оценил согласованность военнослужащих трех стран.

«Уже на второй неделе учений нет разницы: серб, русский, белорус. <…> Тот комплекс подготовительных мероприятий, который был проведен, обеспечил слаженные действия всех ротных тактических групп», — отметил генерал-майор.

По словам Вадима Денисенко, необходимости в услугах переводчика для гостей из Сербии не было.

«Переводчиков здесь нет. Сербский язык похож на белорусский. Поэтому на сегодняшний день у нас достигнут „средний язык общения“. Между русским и сербским это оказался белорусский язык», — резюмировал командующий сил специальных операций Беларуси.


Командир разведвзвода 382-го отдельного десантно-штурмового батальона гвардии капитан Александр Занкевич также отметил, что, несмотря на интернациональный состав, сложностей в общении у военнослужащих не возникало.

«Мы работали с нашими иностранными товарищами около недели, отрабатывали, тренировались. С сербами учились разговаривать, с русскими просто нарабатывали тактические замыслы. <…> У белорусов с сербами языковых проблем не было потому, что мы все владеем беларускай мовай. З сербамi мы шлi наперад, с русскими — вперед», — сообщил командир разведвзвода.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте белорусские, российские и сербские десантники нейтрализовали террористов из радикальной организации "Свободная Ония".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шесть лет тюрьмы грозит добрушскому браконьеру, поставившему сети в зоне радиационного загрязнения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика