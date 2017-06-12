13 июня на гидроузле «Тришин» в Бресте прошла активная фаза учений «Славянское братство».





По легенде очередного этапа международных учений, гидротехническое сооружение захватили террористы радикальной организации «Свободная Ония». Боевики в масках заняли оборону по периметру гидроузла и взяли заложника из числа работников.





Перед штурмом была проведена разведка, часть подразделений батальона десантировалась в район выполнения задачи, остальные совершили марш на технике.





Первыми к объекту прибыли водолазы. Несколько солдат десантировались на тросах с вертолета на воду. Они провели скрытый осмотр шлюзовых сооружений, разминировали их и уничтожили охрану.





Тем временем к объекту выдвинулась группа поддержки и стрельбой из БТРов уничтожила огневые точки захватчиков. Штурмовая группа вышла по берегу и вывела из строя укрепленные укрытия противника.





С началом отвлекающего маневра водолазы уничтожили пулеметные точки террористов и подготовили безопасную площадку для десантирования разведвзводов. Примерно за 20 минут активной фазы операции боевики были нейтрализованы, а заложник освобожден.





Командующий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майор Вадим Денисенко высоко оценил согласованность военнослужащих трех стран.

«Уже на второй неделе учений нет разницы: серб, русский, белорус. <…> Тот комплекс подготовительных мероприятий, который был проведен, обеспечил слаженные действия всех ротных тактических групп», — отметил генерал-майор.

По словам Вадима Денисенко, необходимости в услугах переводчика для гостей из Сербии не было.

«Переводчиков здесь нет. Сербский язык похож на белорусский. Поэтому на сегодняшний день у нас достигнут „средний язык общения“. Между русским и сербским это оказался белорусский язык», — резюмировал командующий сил специальных операций Беларуси.





Командир разведвзвода 382-го отдельного десантно-штурмового батальона гвардии капитан Александр Занкевич также отметил, что, несмотря на интернациональный состав, сложностей в общении у военнослужащих не возникало.

«Мы работали с нашими иностранными товарищами около недели, отрабатывали, тренировались. С сербами учились разговаривать, с русскими просто нарабатывали тактические замыслы. <…> У белорусов с сербами языковых проблем не было потому, что мы все владеем беларускай мовай. З сербамi мы шлi наперад, с русскими — вперед», — сообщил командир разведвзвода.