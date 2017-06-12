В Беларуси лимиты на посылки могут увеличить до 200 евро

Белорусские власти продолжают сначала вводить одни нормы и правила, а затем их отменять. Теперь такая перспектива может коснуться лимита на посылки.

Как рассказал 13 июня зампредседателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень, ГТК рассматривает варианты унификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) беспошлинных лимитов на международные почтовые отправления из-за границы, передает БелТА .

По его словам, пока нет конкретных решений, но есть подписанные в рамках ЕАЭС документы, согласно которым унифицировать лимиты планируется поэтапно в течение трех лет. Пока речь идет о том, чтобы прийти к единому лимиту в 200 евро.

Сергей Полудень отметил, что остаются и положения, согласно которым национальные нормы могут корректироваться. Он заверил, что решение на национальном уровне будет приниматься с учетом позиции заинтересованных госорганов.

Напомним, что в 2016 году президент Беларуси подписал указ №40 , согласно которому лимит на посылки для личного пользования был значительно урезан: сумма уменьшена сразу в десять раз (с 250 до 22 евро), вес - втрое (ранее допустимый вес составлял 31 килограмм). Получать такую скромную посылку из-за рубежа можно только один раз в месяц. Все, что превышает новые лимиты, облагается таможенными платежами. Также, вводилось ограничение на ввоз товаров через авто- и железнодорожные пункты пропуска.