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В Беларуси лимиты на посылки могут увеличить до 200 евро

13.06.2017 14:27 — Новости Общества | БДГ  
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Белорусские власти продолжают сначала вводить одни нормы и правила, а затем их отменять. Теперь такая перспектива может коснуться лимита на посылки.

Как рассказал 13 июня зампредседателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень, ГТК рассматривает варианты унификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) беспошлинных лимитов на международные почтовые отправления из-за границы, передает БелТА.

По его словам, пока нет конкретных решений, но есть подписанные в рамках ЕАЭС документы, согласно которым унифицировать лимиты планируется поэтапно в течение трех лет. Пока речь идет о том, чтобы прийти к единому лимиту в 200 евро.

Сергей Полудень отметил, что остаются и положения, согласно которым национальные нормы могут корректироваться. Он заверил, что решение на национальном уровне будет приниматься с учетом позиции заинтересованных госорганов.

Напомним, что в 2016 году президент Беларуси подписал указ №40, согласно которому лимит на посылки для личного пользования был значительно урезан: сумма уменьшена сразу в десять раз (с 250 до 22 евро), вес - втрое (ранее допустимый вес составлял 31 килограмм). Получать такую скромную посылку из-за рубежа можно только один раз в месяц. Все, что превышает новые лимиты, облагается таможенными платежами. Также, вводилось ограничение на ввоз товаров через авто- и железнодорожные пункты пропуска. 

Ранее претензии к посылкам неоднократно высказывал Михаил Мясникович, которого по праву можно считать одним из инициаторов большой бури в скромном белорусском «почтовом» стакане.

 
 
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Белорусские власти продолжают сначала вводить одни нормы и правила, а затем их отменять. Теперь такая перспектива может коснуться лимита на посылки.

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