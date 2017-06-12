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В Беларуси лимиты на посылки могут увеличить до 200 евро
13.06.2017 14:27 — Новости Общества | БДГ
Белорусские власти продолжают сначала вводить одни нормы и правила, а затем их отменять. Теперь такая перспектива может коснуться лимита на посылки.
Как рассказал 13 июня зампредседателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень, ГТК рассматривает варианты унификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) беспошлинных лимитов на международные почтовые отправления из-за границы, передает
По его словам, пока нет конкретных решений, но есть подписанные в рамках ЕАЭС документы, согласно которым унифицировать лимиты планируется поэтапно в течение трех лет. Пока речь идет о том, чтобы прийти к единому лимиту в 200 евро.
Сергей Полудень отметил, что остаются и положения, согласно которым национальные нормы могут корректироваться. Он заверил, что решение на национальном уровне будет приниматься с учетом позиции заинтересованных госорганов.
Напомним, что в 2016 году президент Беларуси
Ранее претензии к посылкам
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Белорусские власти продолжают сначала вводить одни нормы и правила, а затем их отменять. Теперь такая перспектива может коснуться лимита на посылки.
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