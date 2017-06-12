Под Могилевом проходят учения с подразделениями инженерных войск Беларуси и России

С 13 по 15 июня на участке Днепра в Могилевском районе проводятся совместные тактико-специальные учения с понтонно-мостовым батальоном 188-й гвардейской инженерной бригады и понтонными подразделениями Вооруженных сил России.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, эти учения являются одним из элементов подготовки вооруженных сил двух стран к совместным стратегическим учениям «Запад-2017».

Главная задача тактико-специальных учений — отработка вопросов совместного применения понтонных подразделений инженерных войск в ходе выполнения задач по устройству и содержанию переправы через водную преграду.

К участию в учениях привлекаются офицеры органов управления инженерных войск вооруженных сил, воинские части и подразделения инженерных войск Беларуси и России.

В ходе учений планируется отработать вопросы подготовки подразделений к выполнению задач по оборудованию мостовых переправ, а также наведению наплавных мостов, содержанию переправ, свертыванию переправ и выдвижению в районы сосредоточения.