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Под Могилевом проходят учения с подразделениями инженерных войск Беларуси и России

13.06.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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С 13 по 15 июня на участке Днепра в Могилевском районе проводятся совместные тактико-специальные учения с понтонно-мостовым батальоном 188-й гвардейской инженерной бригады и понтонными подразделениями Вооруженных сил России.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, эти учения являются одним из элементов подготовки вооруженных сил двух стран к совместным стратегическим учениям «Запад-2017».

Главная задача тактико-специальных учений — отработка вопросов совместного применения понтонных подразделений инженерных войск в ходе выполнения задач по устройству и содержанию переправы через водную преграду.

К участию в учениях привлекаются офицеры органов управления инженерных войск вооруженных сил, воинские части и подразделения инженерных войск Беларуси и России.

В ходе учений планируется отработать вопросы подготовки подразделений к выполнению задач по оборудованию мостовых переправ, а также наведению наплавных мостов, содержанию переправ, свертыванию переправ и выдвижению в районы сосредоточения.

 
 
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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, эти учения являются одним из элементов подготовки вооруженных сил двух стран к совместным...

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