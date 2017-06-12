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Под Могилевом проходят учения с подразделениями инженерных войск Беларуси и России
13.06.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by
С 13 по 15 июня на участке Днепра в Могилевском районе проводятся совместные тактико-специальные учения с понтонно-мостовым батальоном 188-й гвардейской инженерной бригады и понтонными подразделениями Вооруженных сил России.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, эти учения являются одним из элементов подготовки вооруженных сил двух стран к совместным стратегическим учениям «Запад-2017».
Главная задача тактико-специальных учений — отработка вопросов совместного применения понтонных подразделений инженерных войск в ходе выполнения задач по устройству и содержанию переправы через водную преграду.
К участию в учениях привлекаются офицеры органов управления инженерных войск вооруженных сил, воинские части и подразделения инженерных войск Беларуси и России.
В ходе учений планируется отработать вопросы подготовки подразделений к выполнению задач по оборудованию мостовых переправ, а также наведению наплавных мостов, содержанию переправ, свертыванию переправ и выдвижению в районы сосредоточения.
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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, эти учения являются одним из элементов подготовки вооруженных сил двух стран к совместным...
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