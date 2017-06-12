|
В Витебске осудили мастера, которая получала зарплату за несуществующих работников
13.06.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего мастера участка одного из предприятий по очистке и уборке территорий. Женщина обвинялась в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями,
41-летняя женщина держала в штате уборщиков людей, которые фактически не работали. Но их зарплатные карточки были у начальницы.
Мастер ежемесячно вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о том, что несколько работников выполняют свои обязанности. Документы шли в бухгалтерию предприятия — для начисления зарплаты. Когда деньги поступали на карт-счета мифических работников, начальница их снимала и присваивала. В целом женщина завладела 14 тыс. рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
41-летняя женщина держала в штате уборщиков людей, которые фактически не работали. Но их зарплатные карточки были у начальницы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии