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В Витебске осудили мастера, которая получала зарплату за несуществующих работников

13.06.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Октябрьского района Витебска приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего мастера участка одного из предприятий по очистке и уборке территорий. Женщина обвинялась в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает пресс-служба милиции региона.

41-летняя женщина держала в штате уборщиков людей, которые фактически не работали. Но их зарплатные карточки были у начальницы.

Мастер ежемесячно вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о том, что несколько работников выполняют свои обязанности. Документы шли в бухгалтерию предприятия — для начисления зарплаты. Когда деньги поступали на карт-счета мифических работников, начальница их снимала и присваивала. В целом женщина завладела 14 тыс. рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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41-летняя женщина держала в штате уборщиков людей, которые фактически не работали. Но их зарплатные карточки были у начальницы.

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