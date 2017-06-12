Во время апелляции по делу Влада Казакевича , напавшего с бензопилой на посетителей ТЦ «Европа», в Верховном суде произошел неожиданный поворот. Потерпевшая Ирина Баешко заявила, что Влад Казакевич психически болен и нужно назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу. Эти слова шокировали родственников погибшей Елены Александронец.



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— Я во время первого суда не смогла грамотно изложить мысль, а сейчас проконсультировалась. То, что произошло — трагедия, это боль, — стала говорить Баешко. — Прошу назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу. Я и тогда так думала, но не смогла четко сказать.

После этих слов родственники Александронец переглянулись. Мама погибшей расплакалась и сказала:

— Я не согласна. На время убийства он был вменяемым, а сейчас многое могло измениться…

Еще до начала судебного заседания отец Влада Казакевича говорил о чем-то с Баешко в коридоре, они вместе зашли в зал судебного заседания и сели неподалеку друг от друга. С другими потерпевшими женщина держалась на расстоянии, в перерывах не подходила.

В своем выступлении Ирина Баешко повторила мысль адвоката Казакевича:

— Нормальный человек никогда так не сделает. Пусть пройдут годы, он выйдет из тюрьмы. Кто за это будет отвечать, если что-то случится? В заключении столько противоречий, даже я, имея образование фельдшера (сейчас Баешко работает уборщицей в ТЦ «Новая Европа»), вижу их. Он обязан нести наказание, но он болен.

Ирина Баешко, которая 8 октября столкнулась с Владом Казакевичем в коридоре ТЦ «Европа», единственная потерпевшая, не заявлявшая никакого морального иска.

— Все мое моральное пусть ляжет на его плечи, — говорила она в феврале во время суда.

Только благодаря тому, что женщина много лет занималась дзюдо, она смогла увернуться от парня с бензопилой. Удар был касательным, Ирина не пострадала.

Прокурор Олег Буйленков и семья погибшей считают, что вынесенный приговор в 15 лет лишения свободы — законный и справедливый. Он также прокомментировал позицию потерпевшей Баешко.

— Таким образом она оказывает давление на суд, говоря о том, что может произойти через 15 лет. Будет ли вообще такая ситуация? Это носит предположительный характер. Позиция потерпевшей не совсем правильная.

Выслушав все стороны, судебная коллегия Верховного суда оставила приговор Владу Казакевичу без изменений. Приговор вступил в законную силу.