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Перерасчет пособий на детей до 3 лет будут делать 2 раза в год

13.06.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Перерасчет пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет будет производиться два раза в год, а не раз в квартал – соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании во вторник.

Перерасчет пособий на детей до 3 лет будут делать 2 раза в год
© Sputnik Константин Чалабов
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Ранее Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением изменить закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей", чтобы данное пособие пересматривалось раз в год – исходя из средней заработной платы за четвертый квартал, которая является максимальной в разрезе года.

"Перерасчет пособия предлагается производить два раза в год – с 1 февраля и 1 августа", – цитирует БелТА слова председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре и семейной и молодежной политике Валентины Курсевич.

Она также отметила, что предлагаемая Минтруда норма о периодичности перерасчета пособия вызвала споры, поэтому и было принято такое решение.

По словам Курсевич, если среднемесячная зарплата работников за период уменьшится, пособие будет назначаться в размере до ее снижения. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минтруда ранее предлагало кардинально изменить периодичность перерасчета пособий – до одного раза в год.

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