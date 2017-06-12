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Перерасчет пособий на детей до 3 лет будут делать 2 раза в год
13.06.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Перерасчет пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет будет производиться два раза в год, а не раз в квартал – соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании во вторник.
© Sputnik Константин Чалабов
Ранее Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением изменить закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей", чтобы данное пособие пересматривалось раз в год – исходя из средней заработной платы за четвертый квартал, которая является максимальной в разрезе года.
"Перерасчет пособия предлагается производить два раза в год – с 1 февраля и 1 августа", – цитирует
Она также отметила, что предлагаемая Минтруда норма о периодичности перерасчета пособия вызвала споры, поэтому и было принято такое решение.
По словам Курсевич, если среднемесячная зарплата работников за период уменьшится, пособие будет назначаться в размере до ее снижения.
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Минтруда ранее предлагало кардинально изменить периодичность перерасчета пособий – до одного раза в год.
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