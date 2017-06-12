Вступительная кампания на контроле КГК

В соответствии с распоряжением Председателя государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году от 02.06.2017 №8 с 12 июня текущего года в Минской области приступили к работе комиссии по контролю за ходом проведения централизованного тестирования, главными задачами которых является обеспечение равных условий его прохождения всеми участниками.

В пунктах тестирования проведена соответствующая подготовительная работа и созданы комфортные условия для успешного тестирования.

На втором этапе областной комиссией контроль за проведением вступительных испытаний будет осуществляться в учреждениях среднего специального образования Минской области. Особое внимание при проведении вступительных испытаний членами комиссии будет уделено проверке подлинности документов об образовании и документов, дающих право на льготы при поступлении отдельным категориям абитуриентов.

В период проведения вступительной кампании в учреждениях образования в Комитете государственного контроля Минской области в рабочие и выходные дни с 9.00 до 18.00 будут работать телефоны горячей линии – 8 017 — 284 09 06, 331 66 02, 331 64 59, по которым все желающие могут обратиться за разрешением возникших вопросов по подготовке и проведению вступительных испытаний, а также высказать свои замечания и предложения по улучшению их проведения.

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