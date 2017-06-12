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Вступительная кампания на контроле КГК
13.06.2017 — Новости Общества | Да новых перамог (Клецк)
В соответствии с распоряжением Председателя государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году от 02.06.2017 №8 с 12 июня текущего года в Минской области приступили к работе комиссии по контролю за ходом проведения централизованного тестирования, главными задачами которых является обеспечение равных условий его прохождения всеми участниками.
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В соответствии с распоряжением Председателя государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего...
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