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Благородных оленей начнут разводить в Ганцевичском районе

13.06.2017 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Ганцевичском районе Брестской области планируется разводить благородных оленей, сообщил инженер по охотничьему хозяйству Ганцевичского лесхоза Вадим Сойко.


Популяцию оленей в районе будут создавать практически с нуля. Лесхоз выиграл конкурс на разведение копытных по государственной программе «Белорусский лес» на 2016−2020 годы. На эти цели выделено 36 тысяч рублей. Первую партию животных планируется закупить до конца текущего года. Для начала будет приобретено 15 особей, в том числе молодняк.

Для оленей вблизи деревни Новые Огаревичи оборудуют специальные вольеры.

«У нас есть вольеры, где раньше содержались дикие кабаны. Их реконструируют, расширят, а также установят там кормушки и приспособят места для водопоя», — рассказал Вадим Сойко. На передержке животные пробудут около года, затем их выпустят в дикую природу для расселения.

По словам инженера, угодья Ганцевичского района благодаря своему природному разнообразию пользуются популярностью у белорусских и зарубежных охотников. Однако пока там ведется охота только на птиц — глухаря и тетерева. В перспективе в лесхозе помимо разведения благородных оленей хотели бы реализовать проект по выращиванию куропаток.

Конкурс на закупку копытных в нынешнем году выиграли также хозяйства в Пинском и Дрогичинском районах. В целом в лесах Брестской области по последним данным обитает более 4,6 тысяч благородных оленей. Их численность еще не достигла оптимальной, которая составляет свыше 5,4 тысяч особей.

 
 
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На эти цели выделено 36 тысяч рублей. Первую партию животных планируется закупить до конца текущего года.

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