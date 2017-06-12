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В Гомеле проведут конкурс красоты среди медработников
13.06.2017 15:51 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле состоится конкурс красоты и грации «Мисс Медицинская краса 2017». За корону победительницы будут бороться 10 участниц.
Проголосовать за понравившуюся участницу можно уже сейчас — на сайте
Конкурс пройдет 16 мая в 13.00 в актовом зале Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны.
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В Гомеле состоится конкурс красоты и грации "Мисс Медицинская краса 2017". Всего за диадему победительницы поборются 10 участниц.
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