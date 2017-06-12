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В Гомеле проведут конкурс красоты среди медработников

13.06.2017 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле состоится конкурс красоты и грации «Мисс Медицинская краса 2017». За корону победительницы будут бороться 10 участниц.


Проголосовать за понравившуюся участницу можно уже сейчас — на сайте crystalnymph.by, таким образом будет выбрана «Мисс зрительских симпатий — 2017».


Кравченко Людмила

Семененко Анастасия

Марцевич Виктория

Мицкевич Анастасия

Кравцова Ольга

Сквира Ольга

Василевская Елена

Старовойтова Инна

Старченко Екатерина

Ахраменко Оксана

Конкурс пройдет 16 мая в 13.00 в актовом зале Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле состоится конкурс красоты и грации "Мисс Медицинская краса 2017". Всего за диадему победительницы поборются 10 участниц.

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