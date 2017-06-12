В Гомеле проведут конкурс красоты среди медработников

В Гомеле состоится конкурс красоты и грации «Мисс Медицинская краса 2017». За корону победительницы будут бороться 10 участниц.





Проголосовать за понравившуюся участницу можно уже сейчас — на сайте crystalnymph.by , таким образом будет выбрана «Мисс зрительских симпатий — 2017».



Кравченко Людмила



Семененко Анастасия



Марцевич Виктория



Мицкевич Анастасия



Кравцова Ольга



Сквира Ольга



Василевская Елена



Старовойтова Инна



Старченко Екатерина



Ахраменко Оксана

Конкурс пройдет 16 мая в 13.00 в актовом зале Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны.