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Прокуратура: в Витебской области выявили факты непродуманного подхода к инвестпроектам

13.06.2017 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура области выявила нарушения законодательства в деятельности по заключению и реализации инвестиционных договоров, а также обеспечению контроля за их исполнением. Об этом сообщила прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры региона Марина Запрудская.

Прокурорские работники проверили соблюдения требований декрета № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиций в Республике Беларусь». Кроме этого, проанализировали исполнение договоров между инвесторами и облисполкомом.

По состоянию на 1 июня в области заключено 183 инвестиционных договора. Из них 73 — реализовано, 33 — находится на стадии реализации, 77 — расторгнуто.

«Проверка выявила существенные нарушения законодательства. В частности, прокуроры установили факты ненадлежащей организации предынвестиционной деятельности, непродуманного подхода к заключению договоров — не было должного изучения перспектив реализации запланированного. В отдельных случаях это привело к прекращению инвестиционных проектов», — отметила Марина Запрудская.

Так, на этапе заключения инвестдоговора по строительству торговых объектов должным образом не проработали сопутствующие вопросы. На этапе воплощения в жизнь задуманного оказалось, что строительству магазинов препятствуют высоковольтные линии электропередачи, на отдельных участках расположены тепловые сети, силовой кабель и т.д. По этим причинам реализацию проектов прекратили в Витебском, Чашникском и Толочинском районах.

«В Витебске планировалось строительство объекта, включающего ресторан-кафе, гостиную, офисные и торговые помещения. Но проект так и не реализовали: уже после заключения договора установили, что нельзя снести здания на участке», — рассказала прокурор.

Проверка выявила факты отсутствия должного контроля за реализацией проектов. Не всегда организации своевременно представляли отчеты о выполнении условий инвестдоговоров. Подобные нарушения установили в Витебске, Новополоцке, Браславском, Миорском и других районах.

В отдельных случаях инвесторы предоставляли документы с недостоверными сведениями о вводе объектов в эксплуатацию. По таким фактам направили поручения о проведении проверок.

Прокуратура области подготовила представление, которое в ближайшее время направят председателю облисполкома.

 
Теги: Витебск
 
 
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По состоянию на 1 июня в области заключено 183 инвестиционных договоров. Из них 73 - реализовано, 33 - находится на стадии реализации, 77 - расторгнуто.

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