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СК посоветовал прекратить "баталии" вокруг дела Доната Скакуна

13.06.2017 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн — Sputnik. Следственный комитет Беларуси призвал СМИ и пользователей соцсетей прекратить распространять недостоверную информацию, касающуюся уголовного дела минского гимназиста Доната Скакуна.

СК посоветовал прекратить "баталии" вокруг дела Доната Скакуна
© Sputnik / Виктор Толочко
Подробности суда над гимназистом: 8 лет за нападение на учительницу

Минский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы гимназиста Скакуна, который признан виновным в покушении на убийство учителя. В ряде интернет-источников, в том числе в соцсетях в последнее время стала появляться информация, касающаяся конфликта в гимназии №74. 

"Распространяемая информация, касающаяся дела Доната Скакуна, имеет весьма отдаленное отношение к самому уголовному делу и доказательственным материалам, находящимся в нем", — заявили Sputnik во вторник в СК.

"Следственный комитет заявляет о своей открытости для СМИ и общественности и выражает свое негативное отношение к информационным баталиям вокруг уголовного дела Доната Скакуна", — подчеркнули в СК.

Там считают, что в представленной для общественности информации нет самого главного — достоверности. "Складывается впечатление, что кто-то намеренно дезинформирует общественность, вводя ее в заблуждение", — отметили в СК.

Всеобъемлющая информация об уголовном деле Доната Скакуна будет представлена после вступления приговора в законную силу, т.е. после рассмотрения материалов дела в апелляционном порядке в Верховном суде Республики Беларусь.

"В данный момент настоятельно рекомендуем представителям СМИ и общественности воздержаться от различных заявлений до окончания судебного процесса", — подчеркнули в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи пообещали предоставить всеобъемлющую информацию по данному делу, когда приговор вступит в законную силу.

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