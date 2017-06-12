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Министры обороны стран ОДКБ почтили память героев ВОВ
13.06.2017 13:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Память героев Великой Отечественной почтили сегодня в Минске. Министры обороны стран ОДКБ возложили цветы к монументу Победы, передает телеканал «МИР 24».
В Беларусь генералы приехали для участия в заседании Совета министров обороны. Сегодня же с ними встретился президент Александр Лукашенко.
Усилия стран-участниц сосредоточены на борьбе с внешними угрозами и помощи в ликвидациях последствий стихийных бедствий.
Напомним, Беларусь председательствует в
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