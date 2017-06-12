Министры обороны стран ОДКБ почтили память героев ВОВ

Память героев Великой Отечественной почтили сегодня в Минске. Министры обороны стран ОДКБ возложили цветы к монументу Победы, передает телеканал «МИР 24».

В Беларусь генералы приехали для участия в заседании Совета министров обороны. Сегодня же с ними встретился президент Александр Лукашенко.

Усилия стран-участниц сосредоточены на борьбе с внешними угрозами и помощи в ликвидациях последствий стихийных бедствий.