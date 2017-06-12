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Министры обороны стран ОДКБ почтили память героев ВОВ

13.06.2017 13:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Память героев Великой Отечественной почтили сегодня в Минске. Министры обороны стран ОДКБ возложили цветы к монументу Победы, передает телеканал «МИР 24».

В Беларусь генералы приехали для участия в заседании Совета министров обороны. Сегодня же с ними встретился президент Александр Лукашенко.

Усилия стран-участниц сосредоточены на борьбе с внешними угрозами и помощи в ликвидациях последствий стихийных бедствий.

Напомним, Беларусь председательствует в ОДКБ с октября прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня они приехали в Беларусь для участия в Совете министров обороны.

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