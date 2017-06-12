Литва, наряду с Польшей и Россией, — пожалуй, самый очевидный вариант для белорусского абитуриента, который хочет поступать за рубеж. Кроме изгнанного когда-то из Минска ЕГУ, белорусы поступают в Вильнюсский университет, ВГТУ, Международный университет LLC, Университет менеджмента и экономики ISM. TUT.BY выяснил, какие литовские вузы котируются среди белорусской молодежи, как в них поступить, насколько дорого учиться и легко ли потом найти работу.

Фраза «котируются среди белорусской молодежи» на практике означает, что в этих вузах (кроме ЕГУ) учится в среднем пару десятков студентов из нашей страны. Литовские вузы привлекают белорусов гибкими учебными программами, возможностью съездить поучиться по обмену, дипломом европейского образца и английским языком обучения (снова же, кроме ЕГУ). Но есть и свои трудности: в 17−18 лет ты попадаешь в чужую, хоть и соседнюю, страну, где сам решаешь бытовые проблемы, от поиска жилья до решения миграционных вопросов.



Фото с сайта rugrad.eu

Что это: Частный университет, основанный в Минске в 1992 году. После закрытия белорусскими властями в 2004 году продолжил работу в Вильнюсе.

Программы (обучение в основном на русском): Визуальный дизайн и медиа, Культурное наследие и туризм, Медиа и коммуникация, Международное право и право Европейского союза, Мировая политика и экономика.

Как поступить: Сдать внутренний экзамен (эссе или экзамен по композиции в зависимости от специальности), предоставить средний балл аттестата (отдельно учитываются баллы по иностранному языку и профилирующему предмету) и пройти собеседование.

Оплата: Зависит от рейтинга (он учитывает оценки аттестата и результаты внутреннего экзамена в ЕГУ) абитуриента. На очном бакалавриате варьируется от нуля до 2000 евро в год. Первоначальный тариф действует до первой сессии. По ее результатам рейтинг пересчитывается и тариф тоже может измениться.

Стипендии: Если студент демонстрирует успехи в учебе и творчестве, он может претендовать на годовую стипендию в 2000 евро, которая полностью покрывает стоимость обучения.

Общежитие: 70 евро в месяц.

Место в рейтинге QS (авторитетный мировой рейтинг вузов, который составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds — Прим. TUT.BY): Нет данных.

Место в списке журнала «Рейтинги» (ежегодно составляет рейтинг лучших вузов Литвы — Прим. TUT.BY): 3-е место среди частных вузов Литвы.

Елизавета Новикова, магистрант программы Международное и Европейское право (в 2015 году закончила бакалавриат по той же специальности): В ЕГУ я могла получить диплом европейского образца, не уезжая далеко от дома. Плюсом стало и то, что обучение здесь шло, в основном, на русском и на белорусском, но в то же время были предметы на английском, что дало возможность подтянуть язык. На первом курсе обязательно преподают основы литовского, чтобы можно было объясниться в магазине или кафе. До отъезда в Вильнюс я училась в белорусском университете, и мне есть, с чем сравнивать. В ЕГУ не нужно заучивать конспекты и потом пересказывать их. Пары обычно проходят в формате дискуссии: преподаватель рассказывает что-то, мы обсуждаем, затем пишем творческую работу на определенную тему. Такой процесс обучения учит думать, а не машинально заучивать тексты. Еще одно отличие в том, что нет контроля, преподаватели в основном не отмечают на парах. Много времени отводится на самообучение, написание творческих работ, для сдачи которых установлен дедлайн. Это учит самодисциплине. Из минусов можно вспомнить, что, когда я училась на 3 курсе, начался бардак в администрации. Многие студенты и преподаватели были не согласны с новой политикой, в результате некоторым преподавателям не продлили контракты. Было очень жаль, среди них были одни из самых крутых педагогов, у которых мне приходилось учиться. Преимущество диплома ЕГУ в том, что он признается наравне с другим дипломами европейских университетов. Многие после бакалавриата поступают в магистратуру в Европе и остаются там, находят работу. Чтобы остаться в Литве после ЕГУ, надо учить литовский. Многие возвращаются в Беларусь и работают тут. Но я не думаю, что у нас диплом ЕГУ считается престижным, особенно при трудоустройстве на госпредприятия.



Фото с сайта studentland.ua

Что это: Институт гуманитарных наук, основанный в 1991 году в результате совместной деятельности литовского, канадского и американского фондов. Предусматривает образование в контексте христианского академического сообщества.

Программы (обучение на английском): Международное бизнес-администрирование, Английский язык и литература, Психология, Теология, Современные коммуникации, Международные отношения и развитие.

Как поступить: Заполнить заявку на сайте вуза, сдать тест по английскому и предоставить аттестат с оценками за последние 3 года.

Оплата: Рассчитывается по количеству кредитных часов. Обычно в учебном году студент берет 10 6-кредитных курсов, и это стоит 2856 евро за год. Отдельно оплачивается обязательный интенсивный модуль изучения английского — 1428 евро за год.

Стипендии: Как сказано на сайте вуза , 67% студентов LLC получают финансовую помощь в виде стипендий и грантов. Например, грант по финансовой необходимости (для студентов, которые нуждаются в деньгах) покрывает от 60% (на 4 курсе) до 90% (на 1 курсе) платы за обучение. Всего в LCC доступен 21 вид грантов и стипендий.

Общежитие: от 320 до 650 евро за семестр в зависимости от количества мест в комнате.

Место в рейтинге QS: Нет данных.

Место в списке журнала «Рейтинги»: 2-е место среди частных вузов Литвы.

Никита Котляров, выпускник, президент студенческой ассоциации LCC: Я поступил на Международное бизнес-администрирование в 2013 году. Сначала поехал на летние курсы английского при университете, потом прошел интервью, отправил оценки за 9−11 классы и попробовал силы с TOEFL. Хватило баллов, чтобы попасть на годовые интенсивные курсы английского, после которых я автоматом уже перешел на полный бакалавриат. Выбор пал на LCC по многим причинам. Первое — это обучение на английском, причем преподают носители языка. Второе — интернациональный университет, люди с разных стран, континентов, само по себе очень интересно. Третье — возможность поехать в Америку. Также для меня было немаловажно, что в 2012 году учеба и жизнь в Клайпеде стоили столько же, сколько учеба на платном и жизнь в Минске. В LCC кредитная система, окончить университет можно за 3.5 года либо за 7 лет. При этом тут строго с пропусками, и надо учиться: оценка составляется в течение всего семестра, не как у нас «от сессии до сессии». Для учебы здесь все условия: современный кампус, «умные доски», спортивный зал, самая большая английская библиотека в Литве. Дополнительные плюсы — множество программ на выращивание лидеров и возможность уехать учиться по обмену (программа ERASMUS). Минус — количество факультетов и выбор предметов оставляют желать лучшего, но это гуманитарное образование, которое подразумевает под собой знать все, что только можно. LCC молодой университет и еще не зарекомендовал себя далеко за рубежом, но сейчас идет большая работа по налаживанию связей с другими университетами.



Фото с сайта delfi.lt

Что это: Старейшее и крупнейшее учебное заведение Литвы. Был основан в 1579 году. Имеет в составе 14 факультетов, 3 института и 5 центров образования и науки. В этом учебном году в университете учится более 20 тысяч студентов, в том числе более тысячи иностранцев.

Программы (обучение на английском): Медицина, Стоматология, Менеджмент и бизнес-администрирование, Международный бизнес, Английская и русская филология, Дизайн освещения.

Как поступить: Отправить школьный аттестат и заверенную копию письма с результатами выпускных экзаменов, сдать языковой тест.

Оплата: В зависимости от программы. От 1879 евро в год на Английской и русской филологии до 12960 евро в год на Стоматологии.

Стипендии: Иностранцам университет выделяет стипендии только для обучения в магистратуре.

Общежитие: от 43 до 87 евро в месяц в зависимости от количества мест в комнате и расположения общежития.

Место в рейтинге QS: в группе вузов, занимающих места 401−410 .

Место в списке журнала «Рейтинги»: 1-е место среди государственных вузов Литвы.

Татьяна Терехова, магистрант программы Английская филология: Если ты не привык учиться, обучение здесь покажется крайне тяжелым, но для меня это плюс. Я учусь бесплатно: университет снял оплату за отличную учебу. Еще один вариант — получить стипендию Министерства образования Литвы. Но таких стипендий мало, только 5 на всю Беларусь. В ВУ высокий уровень преподавания: у нас ведут только кандидаты и доктора наук, носители языка. В распоряжении студентов отличная библиотека с книгами на разных языках, есть доступ к электронным базам со статьями и литературой. Существует много программ, по которым студенты могут поехать на стажировку в разные страны, получив стипендию. Я по образованию преподаватель английского и немецкого. В Беларуси востребованы специалисты, которые учились за границей и имели практику с носителями языка. Диплом ВУ ценится, хотя в Литве больше, чем в других странах, это же литовский вуз. Но тут я даже с нашим белорусским дипломом без труда могу найти работу по профессии. Если ты отличный специалист — проблем не будет.



Фото с сайта delfi.lt

Что это: Крупнейший в Литве вуз в сфере инженерно-технического образования, второй по размеру и научному уровню после Вильнюсского университета. 10 факультетов и более 11 тысяч студентов.

Программы (обучение на английском): Гражданское строительство, Архитектура, Инженерия информационных систем, Инженерия телекоммуникаций, Инженерная информатика, Инженерная механика, Инженерная экономика, Управление бизнесом, Энергетика зданий, Мехатроника и робототехника, Компьютерная инженерия, Пилотирование летательных аппаратов.

Как поступить: Предоставить школьный аттестат с хорошими отметками по математике, физике и английскому, сдать языковой тест и заполнить форму на поступление. Студентам программ архитектуры и пилотирования нужно сдавать дополнительные тесты.

Оплата: В зависимости от программы. От 2700 евро в год на Инженерной экономике и Управлении бизнесом до 16942 евро в год на Пилотировании летательных аппаратов. Самая распространенная цена — 3500 евро в год.

Стипендии: Нет.

Общежитие: от 114 до 150 евро в месяц за место.

Место в рейтинге университетов QS: в группе вузов, занимающих места 551−600 .

Место в списке журнала «Рейтинги»: 3-е место среди государственных вузов Литвы.

Анастасия Лупач, студентка программы Архитектура: Плюсы — 20% теории и 80% практики. У нас нет учебников, а есть только список рекомендованной литературы и электронная система университета, где мы можем найти слайды лекции. Большинство преподавателей — практикующие архитекторы, которых интересно слушать. Постоянно организуются воркшопы, куда приглашаются профессора из Европы и Америки. Из минусов — большие расходы. Архитектурный факультет считается самым затратным, так как каждый семестр много денег надо тратить на распечатку проектов, а также на материалы для макетов, на один проект необходимо сделать 1−2 больших макета. Университет все эти расходы не возмещает. Учиться сложно, даже упорно работая в течение всего семестра, за неделю до финального просмотра нет времени на сон и еду, все ночи проходят за работой. Но мы получаем диплом, с которым можно работать во всей Европе. Возможности трудоустройства зависят только от студента, а точнее, от его портфолио, куда включаются проекты за 4 года обучения.



Фото с сайта bellgroup.com.ua

Что это: Первый частный университет менеджмента в Литве. Основан в 1999 году Норвежской школой менеджмента и государственной компанией Innovation Norway.

Программы (обучение на английском): Экономика и политика, Финансы, Международный бизнес и коммуникации, Менеджмент промышленных технологий.

Как поступить: Предоставить школьный аттестат с годовой оценкой по английскому, а также результаты школьных экзаменов по трем профилирующим предметам, сдать языковой тест (TOEFL или IELTS).

Оплата: 3850 или 4400 евро в год в зависимости от специальности.

Стипендии: Абитуриенты с лучшими результатами при поступлении могут получить скидку в 30−50% от оплаты. Она будет продлена и на следующий семестр, если средний балл студента будет не ниже 8 из 10, у него не будет прогулов или штрафов.

Общежитие: Нет.

Место в рейтинге QS: Нет данных.

Место в списке журнала «Рейтинги»: 1-е место среди частных вузов Литвы.

Егор Муха, студент программы Менеджмент промышленных технологий: В ISM учится около 25−30 белорусов. Учеба платная, т.к. университет частный, но при поступлении есть возможность получить скидку на оплату, если успеваемость хорошая. Плюс во время обучения выдаются стипендии «за достижения» Экспансия ISM на иностранных студентов на программах бакалавриата началась не так давно, поэтому иногда не-литовцы бывают выключены из жизни университета в первые недели. Сейчас ситуация меняется, ибо процент приезжих с каждым годом увеличивается. Среди плюсов, во-первых, уровень компетенций преподавателей, многие из которых еще работают в компаниях или являются консультантами. Во-вторых, хороший уровень студентов. Мне невероятно нравится моя группа. Конечно, есть внутренняя конкуренция, но это даже подталкивает к большему усердию в учебе. Кроме того, у нас много практики в форме кейсов и проектов, включающих в себя развитие идеи для реальных компаний или воображаемого бизнеса. Ну и, конечно, «плюшки» в виде классного кампуса, хорошей библиотеки, различных активностей внутри университета В Литве диплом ISM — это топ, 100%. Диплом магистраты в Европе котируется высоко, бакалавриату пока сложно тягаться с крупными университетами. Выпускники ISM работают в том числе в «большой четверке» (четыре крупнейшие аудиторские и консалтинговые компании: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG — Прим. TUT.BY), банки (DNB, SEB, Swedbank), международные компании (Barclays, AIG, Nestle). Ну и около четверти выпускников создают свой бизнес.

TUT.BY попросил студентов и выпускников рассказать, сколько стоит жизнь в Литве. Самая большая статья расходов, если нет места в общежитии, — аренда квартиры. На это в Вильнюсе требуется от 200 евро в месяц. Комната будет дешевле, от 110 до 200 евро. Отдельным пунктом надо сказать про коммунальные услуги. Цены на них в высокие, могут колебаться от 40 до 100 евро с человека в зависимости от времени года. Питаться можно на сумму от 150 евро в месяц. Студенческий проездной на месяц стоит почти 6 евро (в Клайпеде одна поездка со студенческим билетом стоит 30 евроцентов). Итого, необходимый минимум для проживания стартует от 300 с копейками евро.