Вельямовичи – Япония: курс на сближение

Страна Восходящего Солнца — Япония… Все больше белорусов интересуется культурой этой страны, тем более что сотрудничество между нашими государствами развивается плодотворно. И в Беларуси, и в Японии существуют организации, реализующие культурные программы, такие как общество «Беларусь–Япония», «Белорусское общество дружбы», японская «Ассоциация дружбы и парламентских связей с Республикой Беларусь».

Япония во многих отношениях страна уникальная. Врожденная вежливость, редкое трудолюбие, обостренное чувство чести и глубокой преданности родным, учителю, руководителю фирмы. Удивительное чувство прекрасного, скромность и простота, лаконизм и в то же время изящество одежды, убранства интерьера. Умение отрешиться от суеты повседневности и найти душевный покой в созерцании природы. Наконец, способность заимствовать и усваивать, перенимать и развивать достижения других народов и культур, сохраняя при этом свое, национальное, японское. С этой страной не раз были связанны культурные мероприятия в средней школе д.Вельямовичи. Вот и недавно прошел открытый классный час, посвященный этой прекрасной, загадочной и порой непонятной европейцам стране. Ведь недаром есть поговорка «Восток — дело тонкое».

На нашей встрече мы постарались затронуть наиболее важные «достопримечательности» этой страны, в частности ее величественную, нетронутую природу, необычную архитектуру, которая формировалась на протяжении многих столетий, религию Shinto с ее разнообразием богов. Поговорили о машиностроении и робототехнике, которыми славится Япония, узнали о Токийском Диснейленде, который ежегодно привлекает огромное количество туристов. И наконец, мы не могли не вспомнить о самом большом в Беларуси фестивале японской культуры Хигане, который каждую осень проводится в Минске. На нем собирается большое количество фанатов аниме, манги и вообще аматоров этой восточной страны. Следует отметить, что среди белорусов есть много достойных косплееров, то есть людей, воплощающих в жизнь образы своих любимых героев из виртуального мира, которые затем представляют свои костюмы и нашу страну на фестивалях в самой Японии.

Пожалуй, самой интересной частью нашего мероприятия было приготовление одного из популярнейших японских блюд в мире – роллов, одной из разновидностей суши. Ребята не только оценили вкус симпатичных кусочков, но и получили мастер-класс по использованию восточных для еды.

А благодаря японским атрибутам в убранстве класса ребята полностью погрузились а атмосферу Страны Восходящего Солнца. Все сошлись во мнении, что для изучения ее культурного многообразия один классный час – это слишком мало.

Культурные традиции и Беларуси, и Японии многогранны, самобытны и уникальны. В обоих государствах есть заинтересованность в том, чтобы белорусский и японский народы продолжили плодотворное сотрудничество не только в культурной, но экономической и других сферах. А со стороны учеников прозвучало пожелание, чтобы на Брестчине появилось больше возможностей для изучения японского языка.

Сергей ГУЛЬКОВИЧ, учащийся 11 класса средней школы д.Вельямовичи