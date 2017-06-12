|
Вельямовичи – Япония: курс на сближение
13.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
Страна Восходящего Солнца — Япония… Все больше белорусов интересуется культурой этой страны, тем более что сотрудничество между нашими государствами развивается плодотворно. И в Беларуси, и в Японии существуют организации, реализующие культурные программы, такие как общество «Беларусь–Япония», «Белорусское общество дружбы», японская «Ассоциация дружбы и парламентских связей с Республикой Беларусь».
Япония во многих отношениях страна уникальная. Врожденная вежливость, редкое трудолюбие, обостренное чувство чести и глубокой преданности родным, учителю, руководителю фирмы. Удивительное чувство прекрасного, скромность и простота, лаконизм и в то же время изящество одежды, убранства интерьера. Умение отрешиться от суеты повседневности и найти душевный покой в созерцании природы. Наконец, способность заимствовать и усваивать, перенимать и развивать достижения других народов и культур, сохраняя при этом свое, национальное, японское. С этой страной не раз были связанны культурные мероприятия в средней школе д.Вельямовичи. Вот и недавно прошел открытый классный час, посвященный этой прекрасной, загадочной и порой непонятной европейцам стране. Ведь недаром есть поговорка «Восток — дело тонкое».
Пожалуй, самой интересной частью нашего мероприятия было приготовление одного из популярнейших японских блюд в мире – роллов, одной из разновидностей суши. Ребята не только оценили вкус симпатичных кусочков, но и получили мастер-класс по использованию восточных для еды.
Культурные традиции и Беларуси, и Японии многогранны, самобытны и уникальны. В обоих государствах есть заинтересованность в том, чтобы белорусский и японский народы продолжили плодотворное сотрудничество не только в культурной, но экономической и других сферах. А со стороны учеников прозвучало пожелание, чтобы на Брестчине появилось больше возможностей для изучения японского языка.
Сергей ГУЛЬКОВИЧ, учащийся 11 класса средней школы д.Вельямовичи
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страна Восходящего Солнца — Япония… Все больше белорусов интересуется культурой этой страны, тем более что сотрудничество между нашими государствами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии