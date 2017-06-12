СК обещает рассказать подробности дела о нападении школьника на учительницу в гимназии № 74

Следователи предоставят всеобъемлющую информацию об уголовном деле в отношении 16-летнего Доната Скакуна, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Но это произойдет после рассмотрения материалов в апелляционном порядке в Верховном суде. Напомним, суд первой инстанции признал подростка виновным в покушении на убийство учительницы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Приговор учащемуся столичной гимназии № 74 Минский городской суд вынес еще в апреле. Процесс был закрытым (из-за возраста обвиняемого), с его участников взяли подписки о неразглашении. До суда пострадавшая учительница отказывалась говорить о случившемся с журналистами.

После приговора в СМИ появилось несколько публикаций, где анализируются нестыковки в деле. Некоторые из правозащитников заявили о готовности провести собственное расследование. В соцсетях создали группу поддержки школьника, и даже проходит флешмоб фото с хештегом «донат_невиновен».

— Следственный комитет заявляет о своей открытости для СМИ и общественности и выражает свое негативное отношение к информационным баталиям вокруг уголовного дела Доната Скакуна, — такое сообщение сегодня распространила пресс-служба ведомства.

Информация, которую в последнее время распространяют некоторые СМИ, по мнению СК, «имеет весьма отдаленное отношение к самому уголовному делу и доказательственным материалам».

— По нашему мнению, в представленной для общественности информации нет самого главного — достоверности. Складывается впечатление, что кто-то намеренно дезинформирует общественность, вводя ее в заблуждение, — говорится в заявлении.

Следователи признают, что из-за недостатка информации появляются «слухи, частное мнение, неверные выводы и домыслы».

Поэтому СК обещает рассказать подробности дела после вступления приговора в законную силу — то есть после рассмотрения его материалов в апелляционном порядке в Верховном суде.

До этого момента следователи просят СМИ и общественность воздержаться от «различных заявлений».

Дата рассмотрения дела в Верховном суде пока еще не назначена.

Напомним, инцидент в гимназии № 74 произошел 23 мая 2016 года, когда утром школьник пришел сдавать стихотворение по русской литературе. Кроме него и 57-летней учительницы Валентины Владимировны, в классе больше никого не было. Потом пострадавшая расскажет, что подросток молча на нее напал, ничего не объясняя, а следствие насчитает 17 ножевых ударов. В тот же день ученик 9 класса оказался за решеткой СИЗО № 1 на Володарского.

Как узнал TUT.BY, школьник давал показания только в первый день задержания, а дальше отказался сотрудничать со следствием и не признал своей вины. В интервью мама обвиняемого рассказала о том, что у сына и учительницы были непростые отношения, а орудие преступления так и не нашли.

В итоге Минский городской суд признал подростка виновным по ч.1 ст. 14 и п. 6, 10 ч.2 ст. 139 УК (Покушение на убийство с особой жестокостью лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Приговор — 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Адвокат гимназиста после оглашения только коротко прокомментировала приговор: «Жестоко, несправедливо, незаконно».