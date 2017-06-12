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СК обещает рассказать подробности дела о нападении школьника на учительницу в гимназии № 74
13.06.2017 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Следователи предоставят всеобъемлющую информацию об уголовном деле в отношении 16-летнего Доната Скакуна,
Приговор учащемуся столичной гимназии № 74 Минский городской суд вынес еще в апреле. Процесс был закрытым (из-за возраста обвиняемого), с его участников взяли подписки о неразглашении. До суда пострадавшая учительница отказывалась говорить о случившемся с журналистами.
После приговора в СМИ появилось несколько публикаций, где анализируются нестыковки в деле. Некоторые из правозащитников заявили о готовности провести собственное расследование. В соцсетях создали группу поддержки школьника, и даже проходит флешмоб фото с хештегом «донат_невиновен».
— Следственный комитет заявляет о своей открытости для СМИ и общественности и выражает свое негативное отношение к информационным баталиям вокруг уголовного дела Доната Скакуна, — такое сообщение сегодня распространила пресс-служба ведомства.
Информация, которую в последнее время распространяют некоторые СМИ, по мнению СК, «имеет весьма отдаленное отношение к самому уголовному делу и доказательственным материалам».
— По нашему мнению, в представленной для общественности информации нет самого главного — достоверности. Складывается впечатление, что кто-то намеренно дезинформирует общественность, вводя ее в заблуждение, — говорится в заявлении.
Следователи признают, что из-за недостатка информации появляются «слухи, частное мнение, неверные выводы и домыслы».
Поэтому СК обещает рассказать подробности дела после вступления приговора в законную силу — то есть после рассмотрения его материалов в апелляционном порядке в Верховном суде.
До этого момента следователи просят СМИ и общественность воздержаться от «различных заявлений».
Дата рассмотрения дела в Верховном суде пока еще не назначена.
Напомним,
Как узнал TUT.BY, школьник давал показания только в первый день задержания, а дальше отказался сотрудничать со следствием и не признал своей вины. В интервью мама обвиняемого рассказала о том, что у сына и учительницы были непростые отношения, а орудие преступления так и не нашли.
В итоге Минский городской суд
Адвокат гимназиста после оглашения только коротко прокомментировала приговор: «Жестоко, несправедливо, незаконно».
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После приговора в СМИ появилось несколько публикаций, где анализируются нестыковки в деле. Некоторые из правозащитников заявили о готовности провести...
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