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Подведены итоги конкурса «Золотое перо «Белой Руси»

13.06.2017 — Новости Общества | Да новых перамог (Клецк)  
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Молодежный творческий конкурс «Золотое перо «Белой Руси» проходил по всей стране с декабря по май. Ребята из нашего района приняли в нем непосредственное участие. Из четырех предложенных тем – «Журналистика ХХI века», «Семейный альбом», «Твой взгляд» (конкурс видеопроектов) и «Беларусь глазами детей» – большинство школьников Клетчины выбрали последнюю. По тому, как ребята отнеслись к подготовке своих работ, можно сделать вывод об их наблюдательности, неравнодушии и любознательности и предложить всем им не терять данных качеств, применяя их при написании материалов для нашей районной газеты. Мы готовы работать с детьми, способности которых нельзя не отметить. И сегодня их имена узнают все наши читатели.
Антон Карпиевич, учащийся ГУО «Гимназия г.Клецка», победил в номинации «Журналистика ХХI века». У парня собственный взгляд на медийное будущее, присущий представителям его поколения, а потому вызывающий у старших желание вступить с ним в дискуссию. Это не первая творческая работа Антона, и в каждой из них он искренне делится теми мыслями, которые ему близки.

Третье место в номинации «Беларусь глазами детей» пришлось разделить между Виталиной Марчик из ГУО «Заостровечская СШ» и Евгением Ждановичем из ГУО «Клецкий СПЛ», которые продемонстрировали свое знание самых знаковых мест нашей страны, а главное, бывали там и наполнились впечатлениями, о которых и поведали в своих работах.
Примечательно, что председатель районной организации ОО «Белая Русь» Ольга Николаевна Брановицкая во время мероприятия, посвященного последнему школьному звонку в Зубковской школе, вручая дипломы победителей, выполнила две миссии. И не только потому, что там оказалось сразу два призовых места. Именно здесь родились работы, которые отмечены как на районном, так и на областном уровнях. Педагоги Наталья Яковлевна Рычик и Анна Александровна Кулага стали идейными вдохновителями для учениц 6 класса Ангелины Володько и Яны Кейзеровой. Ангелина показала белорусскую деревню через лица своих земляков – 2 место в районном конкурсе, а Яна смогла собрать богатый материал об особенностях своей малой родины, который впечатлил не только жюри районного конкурса, единодушно присудившего девочке 1 место, но и тех, кто сравнил результат ее творческого поиска с другими эссе, поступившими из всех уголков Минщины, и также признал областное первенство за ученицей из Зубков. В одном из ближайших номеров газеты мы обязательно познакомим наших читателей с работой победительницы, а также расскажем историю ее написания.

 
 
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Молодежный творческий конкурс «Золотое перо «Белой Руси» проходил по всей стране с декабря по май. Ребята из нашего района приняли в нем непосредственное участие....

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