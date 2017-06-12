ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подросток тайком от родителей купил мопед, а ГАИ рассказала маме

13.06.2017 18:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Подросток катался на мопеде по ночам по Бресту, пока его не задержали сотрудники Госавтоинспекции, сообщили Sputnik в ГАИ Брестской области.

Мопед "Вайпер" и его водитель попали в поле зрения сотрудников ГАИ в ночь на вторник на улице Московская. Наряд остановил водителя, и инспекторы удивились, когда он снял шлем — за рулем находился 14-летний подросток.

По словам юного мопедиста, транспортное средство он купил тайком от родителей, и они не знали о том, что их сын катается по ночам по городу.

Сотрудники ГАИ сообщили об инциденте матери школьника, а его самого вместе с мопедом доставили в Инспекцию по делам несовершеннолетних для разбирательства.

Малолетний нарушитель не рассказал инспекторам, каким образом он заработал себе на мопед.

ГАИ в свою очередь напоминает родителям о необходимости контроля за своими несовершеннолетними детьми.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьник катался на мопеде по ночам, а его родители даже не знали об этом, пока их сын не попался на глаза правоохранителям.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Продукты долго не лежат". Как пользуются Полками добра, где бесплатно оставляют товары нуждающимся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика