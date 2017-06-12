Подросток тайком от родителей купил мопед, а ГАИ рассказала маме

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Подросток катался на мопеде по ночам по Бресту, пока его не задержали сотрудники Госавтоинспекции, сообщили Sputnik в ГАИ Брестской области.

Мопед "Вайпер" и его водитель попали в поле зрения сотрудников ГАИ в ночь на вторник на улице Московская. Наряд остановил водителя, и инспекторы удивились, когда он снял шлем — за рулем находился 14-летний подросток.

По словам юного мопедиста, транспортное средство он купил тайком от родителей, и они не знали о том, что их сын катается по ночам по городу.

Сотрудники ГАИ сообщили об инциденте матери школьника, а его самого вместе с мопедом доставили в Инспекцию по делам несовершеннолетних для разбирательства.

Малолетний нарушитель не рассказал инспекторам, каким образом он заработал себе на мопед.

ГАИ в свою очередь напоминает родителям о необходимости контроля за своими несовершеннолетними детьми.