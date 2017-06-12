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Подросток тайком от родителей купил мопед, а ГАИ рассказала маме
13.06.2017 18:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Подросток катался на мопеде по ночам по Бресту, пока его не задержали сотрудники Госавтоинспекции, сообщили Sputnik в ГАИ Брестской области.
Мопед "Вайпер" и его водитель попали в поле зрения сотрудников ГАИ в ночь на вторник на улице Московская. Наряд остановил водителя, и инспекторы удивились, когда он снял шлем — за рулем находился 14-летний подросток.
По словам юного мопедиста, транспортное средство он купил тайком от родителей, и они не знали о том, что их сын катается по ночам по городу.
Сотрудники ГАИ сообщили об инциденте матери школьника, а его самого вместе с мопедом доставили в Инспекцию по делам несовершеннолетних для разбирательства.
Малолетний нарушитель не рассказал инспекторам, каким образом он заработал себе на мопед.
ГАИ в свою очередь напоминает родителям о необходимости контроля за своими несовершеннолетними детьми.
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Школьник катался на мопеде по ночам, а его родители даже не знали об этом, пока их сын не попался на глаза правоохранителям.
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