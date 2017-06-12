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Дело по обвинению топ-менеджеров "Беларусбанка" поступило в суд
13.06.2017 18:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Уголовное дело по обвинению двух топ-менеджеров ОАО АСБ "Беларусбанк" поступило в суд Центрального района Минска, сообщила Sputnik во вторник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Фигуранты дела — первый зампред правления "Беларусбанка" Геннадий Господарик и замдиректора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями банка Анатолий Боровик. Оба подозреваются в получении взяток.
Господарик и Боровик
Дата начала слушания дела пока не называется.
В конце минувшего года
В марте текущего года крупнейший банк страны возглавил Виктор Ананич, до его назначения должность председателя правления временно занимал зампред Александр Поливко.
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Фигуранты дела обвиняются в получении взяток, дата начала слушания дела пока не называется.
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