МИНСК, 13 июн — Sputnik. Уголовное дело по обвинению двух топ-менеджеров ОАО АСБ "Беларусбанк" поступило в суд Центрального района Минска, сообщила Sputnik во вторник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Фигуранты дела — первый зампред правления "Беларусбанка" Геннадий Господарик и замдиректора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями банка Анатолий Боровик. Оба подозреваются в получении взяток.

Господарик и Боровик были задержаны летом 2016 года , первый зампред попался на взятке, по информации КГБ, ее размер составил 14 тысяч долларов, а Боровик был задержан в рамках дела своего руководителя.

Дата начала слушания дела пока не называется.

В конце минувшего года был отправлен в отставку председатель правления "Беларусбанка" Сергей Писарик , причем новость об этом застала его прямо на рабочем месте. Позже Писарик выступил с открытым письмом в адрес коллег и клиентов банка , в котором сообщил, что его дальнейшая деятельность будет связана с другой работой.

В марте текущего года крупнейший банк страны возглавил Виктор Ананич, до его назначения должность председателя правления временно занимал зампред Александр Поливко.