КГБ прекратил уголовное преследование в отношении всех активистов незарегистрированной организации «Молодой фронт», которые фигурировали в деле «Белого легиона». В их действиях не нашли состава преступления, сообщает spring96.org .

Все шестеро активистов организации, которые фигурировали в деле, возбужденном по ч. 3 ст. 293 (Массовые беспорядки), получили из КГБ уведомления о прекращении в их отношении уголовного преследования. В их действиях не нашли состава преступления.

Пришедшее ему уведомление «Весне» предоставил один из фигурантов дела Дмитрий Кременецкий. Аналогичная информация ранее подтвердилась относительно Артема Левченко и Владимира Еременка. Напомним, ранее стало известно , что КГБ прекратил уголовное преследование в отношении Дмитрия Дашкевича, Сергея Пальчевского и Романа Васильева.



Фото с сайта spring96.org

«Весна» предполагает, что КГБ прекращает уголовное преследование в отношении только тех фигурантов дела о массовых беспорядках, которым не было предъявлено дополнительное обвинение по ст. 287 УК РБ (Создание незаконного вооруженного формирования).

Напомним, как сообщил 23 марта КГБ, активисты «Молодого фронта» были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). «Задержаны активисты „Белого легиона“ во главе с Мирославом Лозовским, а также „Молодого фронта“ во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек», — пояснила пресс-служба ведомства.

Позже стало известно , что по так называемому делу «Белого легиона» задержаны 35 человек. 17-ти из них было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК, и их арестовали, еще 18 — в статусе подозреваемых (из них четверых задержали). Кроме того, 20 гражданам из общего числа фигурантов предъявили обвинение по статье о незаконном вооруженном формировании.

Правозащитники сообщают, что сегодня по делу «Белого легиона» (подготовка массовых беспорядков и создание незаконного вооруженного формирования) в СИЗО КГБ и МВД остаются 14 человек.

Как заявил сегодня глава КГБ Валерий Вакульчик, пока преждевременно говорить о том, дойдет ли дело «Белого легиона» до суда.