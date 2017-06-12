|
КГБ прекратил уголовное преследование всех молодофронтовцев, задержанных по делу "Белого легиона"
13.06.2017 19:09 — Новости Общества | Tut.by
КГБ прекратил уголовное преследование в отношении всех активистов незарегистрированной организации «Молодой фронт», которые фигурировали в деле «Белого легиона». В их действиях не нашли состава преступления, сообщает
Все шестеро активистов организации, которые фигурировали в деле, возбужденном по ч. 3 ст. 293 (Массовые беспорядки), получили из КГБ уведомления о прекращении в их отношении уголовного преследования. В их действиях не нашли состава преступления.
Пришедшее ему уведомление «Весне» предоставил один из фигурантов дела Дмитрий Кременецкий. Аналогичная информация ранее подтвердилась относительно Артема Левченко и Владимира Еременка. Напомним,
«Весна» предполагает, что КГБ прекращает уголовное преследование в отношении только тех фигурантов дела о массовых беспорядках, которым не было предъявлено дополнительное обвинение по ст. 287 УК РБ (Создание незаконного вооруженного формирования).
Напомним, как сообщил 23 марта КГБ, активисты «Молодого фронта» были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). «Задержаны активисты „Белого легиона“ во главе с Мирославом Лозовским, а также „Молодого фронта“ во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек», —
Позже
Правозащитники сообщают, что сегодня по делу «Белого легиона» (подготовка массовых беспорядков и создание незаконного вооруженного формирования) в СИЗО КГБ и МВД остаются 14 человек.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГБ прекратил уголовное преследование в отношении всех активистов "Молодого фронта", которые фигурировали в "деле о массовых беспорядках". В их действиях не нашли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии