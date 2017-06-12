Двугорбая верблюдица поселилась в зоосаде Жировичского монастыря

Двугорбая верблюдица поселилась в зоосаду «Эдемский сад» Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, сообщил настоятель Свято-Троицкого собора в Слониме протоиерей Дмитрий Семуха.

Животное принесла в дар монастырю семейная пара. Верблюдица прекрасно обосновалась на белорусских просторах и щиплет траву на выгуле в компании с быками, однако больше предпочитает зерно и ржаную солому. Первое лето в зоосаде проводят также еноты, муфлоны, павлин, страусы, цесарки.

Всего в «Эдемском саду» проживают более 50 животных, не считая кур разных пород, коз, голубей, для которых построена целая голубятня. Здесь живут лошади, страусы, канадские лисы, благородные олени, лани, фазаны, кролики, в пруду плавают дикие утки, лебеди и гуси.

В планах у монастыря расширять зоосад и восстановить систему прудов. Здесь готовы приютить пострадавших животных или тех, которых хозяева не могут содержать дома. Например, любимицу посетителей медведицу Машу передала монастырю семья, в которой медвежонок воспитывался, пока был маленький. Недавно православное молодежное братство монастыря собрало средства на приобретение волчат. Для них в «Эдемском саду» построят вольер и тогда перевезут.

Зоосад Жировичского монастыря расположен в живописном месте между деревнями Залесье и Жировичи в Слонимском районе, на территории бывшего имения помещика Солтана. Зоопарк открыт для желающих все выходные и по заявкам в будни. Животные содержатся в условиях, приближенных к диким (за исключением хищников).