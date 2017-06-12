Лукашенко: учения «Запад-2017» пройдут, несмотря на давление

Военные учения «Запад-2017» пройдут по плану, несмотря ни на какое давление. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министрами обороны стран ОДКБ, передает телеканал «МИР 24».

«Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы. Мы очень серьезно нацелены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно, и будем стараться придать этим учениям и масштабный, и разноплановый характер», - сказал Лукашенко .

Учения «Запад-2017» продлятся неделю - с 14 по 20 сентября. Тренировки будут проходить на семи полигонах в Беларуси. Общая численность войск не превысит 13 тысяч человек в соответствии с международным соглашением. От России будут участвовать трех тысяч военнослужащих и почти 300 единиц техники, в том числе и авиация.

Общая численность привлекаемых войск не превысит 13 тысяч человек в соответствии с международным соглашением.