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Приговор минскому убийце с бензопилой оставили без изменений

13.06.2017 20:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Верховный суд Беларуси отклонил сегодня ходатайство по уголовному делу о нападении в торговом центре «Европы», в результате которого погибла женщина, передает телеканал «МИР 24».

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Молодой человек зашел в торговый зал с заведенной электропилой и несколько раз ударил работницу магазина. Затем продолжил избивать ее кувалдой, которую принес в чехле для гитары. От полученных ран продавец скончалась на месте. Еще две женщины пострадали.

«По делу следствия было видно, что подсудимый готовил это преступление, шел к нему целенаправленно, и в итоге, к сожалению, совершил», - сказал муж погибшей женщины Александр Александронец.

В марте обвиняемого в этом преступлении Владислава Казакевича суд приговорил к 15-ти годам лишения свободы. В апелляции адвокат просил назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу.

Первое заключение защита сочла необоснованной, но суд ходатайство не удовлетворил.

 
 
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В октябре прошлого года юноша устроил кровавую резню в торговом центре Минска, в результате погибла одна женщина.

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