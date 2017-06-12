|
Приговор минскому убийце с бензопилой оставили без изменений
13.06.2017 20:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Верховный суд Беларуси отклонил сегодня ходатайство по уголовному делу о нападении в торговом центре «Европы», в результате которого погибла женщина, передает телеканал «МИР 24».
Трагедия произошла в октябре прошлого года. Молодой человек зашел в торговый зал с заведенной электропилой и несколько раз ударил работницу магазина. Затем продолжил избивать ее кувалдой, которую принес в чехле для гитары. От полученных ран продавец скончалась на месте. Еще две женщины пострадали.
«По делу следствия было видно, что подсудимый готовил это преступление, шел к нему целенаправленно, и в итоге, к сожалению, совершил», - сказал муж погибшей женщины Александр Александронец.
В марте
Первое заключение защита сочла необоснованной, но суд ходатайство не удовлетворил.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии